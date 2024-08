Aston Martin, una DBX 707 dedicata alla F1. L'ultima evoluzione del Suv da 700 cv ricorda la medical car del circus

Nel mondo dell'auto ci sono marchi che hanno scritto la storia, distinguendosi per lo stile, la tecnologia, il fascino, i successi in pista e sul mercato. E si sono guadagnati una fama e un prestigio talmente forti da poter resistere a tutto, anche a cambi di proprietà, di strategie e di investimenti non sempre premiati dai fatti. Tra queste ce ne sono due davvero ineguagliabili, capaci di resistere anche agli insuccessi in F1, ovvero sulla più importante platea internazionale. Una è l'italiana Ferrari, l'altra è l'inglese Aston Martin. È certo che a Gaydon e a Maranello si lavora sodo anche sul fronte della produzione di supercar stradali, e si continuano a raccogliere ordini milionari, anche in ambiti insospettabili, come quello dei Suv ad alte prestazioni. E dunque non c'è da stupirsi se a fronte delle delusioni in pista (dopo 13 Gran Premi i piloti Aston Martin Alonso e Stroll sono 9° e 10° con 45 e 24 punti), viene lanciata ora, con orgoglio, l'esclusiva DBX707 AMR24, edizione speciale del Suv extralusso più potente al mondo, chiaramente ispirato alla presenza in F1. L'auto si presenta infatti con un look da corsa che richiama le monoposto e, in particolare, la Medical Car ufficiale presente in tutti i gran premi. Progettata nel modernissimo AMR Technology Campus di Silverstone e costruita unica tra le Aston Martin - a St. Athan, in Galles - l'auto è frutto di un artigianato senza compromessi.

spiccano le vernici (Podium Green, Onyx Black, Neutron White), i cerchi da 23 pollici in nero opaco o lucido, le pinze freno Racing Green o AMR Lime, oltre a un'esclusiva placca motore AMR24. Gli interni si distinguono per un'estesa fibra di carbonio, cuciture a contrasto e dettagli in cromo scuro o con una maglia in titanio completata da cromature satinate. Punto di forza resta ovviamente il motore V8 biturbo 4,0 litri da 707 CV/900 Nm, con cambio automatico a 9 rapporti, abbinato a un sofisticato sistema di trazione integrale in grado di inviare, su richiesta, fino al 100% della coppia all'asse posteriore. L'italiano (ex Ferrari) Marco Mattiacci, direttore vendite di Aston Martin, ha dichiarato, con convinzione, che "questa DBX707 AMR24 Edition rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di marchio e di prodotto anche per le auto stradali, ed è un vero piacere offrire questa edizione speciale per celebrare l'Aston Martin Aramco Formula 1 Team".