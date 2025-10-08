Aston Martin presenta la nuova DB12 S. Più potente (700 cv), è stata rivista sia nell'estetica che nella dinamica di guida

Aston Martin porta al debutto la DB12 S col V8 biturbo portato a 700 cv e una velocità massima di 325 km/h. Per lei un assetto dedicato e tanti dettagli unici. Ordinabile da subito, nelle versioni Coupé e Volante, sarà consegnata ai clienti a partire dal primo trimestre del 2026. Il corpo vettura è enfatizzato da un nuovo splitter anteriore, dalle prese d'aria sul cofano in nero lucido, dalle minigonne laterali dello stesso colore, dallo spoiler posteriore fisso, e dal nuovo diffusore. Completano il quadro estetico i badge S, mentre, gli interni, per i quali è possibile scegliere tre tipologie di rivestimenti, sono caratterizzati da una finitura anodizzata rossa del selettore rotativo in metallo zigrinato per la selezione della modalità di guida. Tra gli accessori spiccano il volante riscaldato e rifinito in Alcantara ed i sedili performance in fibra di carbonio.

Sotto il cofano c'è un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 700 cv ed 800 Nm di coppia massima e consente alla DB12 S di raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Un nuovo impianto di scarico in acciaio inox enfatizza il sound ed il launch control ottimizzato le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. E' stata migliorata anche la risposta del comando dell'acceleratore, per offrire al guidatore una migliore connessione con la vettura. Migliorie al telaio e al comparto ammortizzatori rendono più efficace la dinamica, resa più incisiva anche grazie ad una barra antirollio posteriore più rigida e ad una taratura rivista dello sterzo e del differenziale posteriore elettronico.

Le maggiori prestazioni della DB12 S sono state accompagnate dall'installazione, di serie, dei freni carboceramici con dischi dal diametro di 410 mm all'anteriore e 360 ;;mm al posteriore, e dal sistema di controllo della frenata in curva di nuova generazione.