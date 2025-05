Aston Martin Valhalla debutta sul circuito di Montecarlo con Fernando Alonso al volante

Aston Martin Valhalla ha fatto il suo debutto dinamico in pubblico in occasione del weekend del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Guidata dal pilota del team Aston Martin Aramco Formula One e due volte Campione del Mondo di Formula 1, Fernando Alonso, la Valhalla ha percorso il circuito cittadino di Monaco prima delle prove libere di F1 e dopo aver recentemente completato i test finali di validazione su strada e in pista. La stretta collaborazione con Aston Martin Performance Technologies (AMPT), la divisione di consulenza del team Aston Martin Aramco di Formula 1, in ambito dinamico, aerodinamico e dei materiali ha aggiunto una nuova dimensione alla progettazione e allo sviluppo della Valhalla.

La Valhalla è apparsa sul circuito cittadino di Monte Carlo in una livrea Verde Podium ispirata alla AMR25 da corsa, con accenti Lime Green, guidata dal pilota principale dello sviluppo della supercar, Fernando Alonso, che ha spinto l'auto al limite intorno a Casino Square e attraverso il Tunnel. «Avendo seguito da vicino questo progetto negli ultimi 18 mesi e lavorato a fianco del team di sviluppo - ha commentato Alonso - presentare al mondo le capacità dinamiche della Valhalla durante il weekend del Gran Premio di Monaco è stato un momento fantastico sia per me che per il marchio».

«Coniugando l'incomparabile lusso di Aston Martin - ha detto ancora Alonso - con tecnologie d'avanguardia ispirate alla F1 e prestazioni ai vertici della categoria, posso confermare che Valhalla è una vera supercar, sia su strada che in pista. Oltre alla potenza pura e alla dinamica, offre tutte le sensazioni ed emozioni che si cercano quando si è al volante di un'auto come questa».

Il modello è il primo del marchio a utilizzare il motore V8 4.0 litri twin-turbo a piano piatto, il V8 più performante mai montato su un'Aston Martin e il primo a utilizzare la nuova trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti (DCT), che integra un motore elettrico e un differenziale elettronico posteriore (E-diff). Limitata a 999 unità, la consegna dell'ultima supercar di Aston Martin, inizierà nella seconda metà del 2025.