Aston Martin Valhalla Spider, la “scoperta” ibrida plug-in da 1.079 cv. Combina un V8 biturbo e tre motori elettrici

Aston Martin presenta la nuova Valhalla Spider, la supercar ibrida plug-in a motore centrale e abitacolo aperto che arriverà ai clienti nel terzo trimestre del 2027. Il prezzo non è ancora stato annunciato. Derivata dalla Valhalla Coupé, la nuova nata sviluppa una potenza complessiva di 1.079 CV e una coppia di 1.100 Nm, raggiungendo una velocità massima di 350 km/h anche con il tetto aperto. È la Aston Martin open-cockpit più veloce di sempre, progettata per ampliare il piacere della guida senza rinunciare alle capacità dinamiche della versione chiusa.

Il sistema propulsivo abbina un V8 biturbo di 4,0 litri da 828 CV, con albero motore a manovelle piatte, a tre motori elettrici che forniscono altri 251 CV. Due unità elettriche azionano le ruote anteriori, migliorando agilità e stabilità attraverso la gestione indipendente della coppia, mentre la terza collabora con il V8 e il cambio a doppia frizione a otto rapporti nella trasmissione della potenza alle ruote posteriori.

La capote in tessuto nero, rimovibile e riponibile, è di serie e permette di viaggiare fino a 200 km/h quando è montata. In alternativa è disponibile un tetto rigido in fibra di carbonio. Per ottimizzare il comfort con l'abitacolo aperto, Aston Martin ha sviluppato un deflettore specifico e modificato la presa d'aria superiore, rialzandola di 35 millimetri. Anche l'aerodinamica attiva e le calibrazioni del controllo elettronico della stabilità sono state aggiornate per garantire equilibrio e prestazioni in entrambe le configurazioni. La deportanza supera i 600 kg con il tetto montato. La struttura utilizza una monoscocca in fibra di carbonio sviluppata con il contributo di Aston Martin Performance Technologies, che mette a disposizione competenze derivate dalla Formula 1 per ottenere rigidità, leggerezza e sicurezza.

Tra gli elementi distintivi figurano le porte ad apertura diedrale in fibra di carbonio, riviste per garantire un movimento più fluido, e i sedili Touring in carbonio, progettati per migliorare comfort e accessibilità. In alternativa, senza costi aggiuntivi, si possono scegliere i sedili più sportivi della Coupé. La Valhalla Spider farà il suo debutto mondiale al Concours 2026 di Wynn Las Vegas e rappresenta un nuovo capitolo nella strategia Aston Martin per le supercar ibride ad alte prestazioni: una vettura che combina la possibilità di guidare a cielo aperto con la tecnologia, l'efficienza aerodinamica e il potenziale dinamico di una supercar concepita anche per la pista.