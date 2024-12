Aston Martin Valhalla, svelata la hypercar ibrida da oltre 1.000 CV

GAYDON – L'Aston Martin è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua gloriosa e prestigiosa storia. Svelando la Valhalla, la Casa automobilistica britannica non solo ha lanciato il guanto di sfida nel mondo delle hypercar ma lo ha fatto con una vettura che porta in strada la tecnologia derivata dall’esperienza maturata in Formula 1. Dopo anni di sviluppo, la prima supercar a motore centrale di Aston Martin è finalmente realtà. Combinando un design avveniristico, una potenza di 1.079 CV e una dinamica di guida senza precedenti, la Valhalla è un manifesto dell'evoluzione tecnologica del marchio inglese.

Per apprezzare le qualità della nuova Aston Martin bisogna partire dal propulsore. Il nuovo motore V8 biturbo da 4 litri, con albero motore piatto, è un capolavoro d'ingegneria ed è in grado di sviluppare 828 CV. Questo motore a combustione interna, il più potente mai montato su una Aston Martin, è affiancato da tre motori elettrici che aggiungono ulteriori 251 CV, portando la potenza complessiva a 1.079 CV e la coppia massima a 1.100 Nm. Con queste caratteristiche, la Valhalla si colloca tra le hypercar più performanti del panorama attuale, capace di raggiungere una velocità massima di 350 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

Oltre al motore, un'altra grande innovazione è il cambio a doppia frizione a 8 rapporti, un sistema progettato per garantire cambi marcia fulminei e un'efficienza senza pari. Questo cambio integra un motore elettrico e un differenziale posteriore elettronico, dimostrando l'attenzione di Aston Martin per l'innovazione tecnologica e le prestazioni avanzate. Inoltre, la Valhalla offre una modalità di guida completamente elettrica, che consente di percorrere fino a 14 chilometri a una velocità massima di 140 km/h, un risultato impressionante per un'auto di questo calibro.

L'aerodinamica della Valhalla è stata sviluppata con il contributo del dipartimento Aston Martin Performance Technologies, lo stesso che supporta il team di Formula 1 della casa britannica. Grazie a un sistema di aerodinamica attiva, l'auto genera oltre 600 kg di deportanza a velocità comprese tra 240 e 350 km/h, migliorando la stabilità e l'aderenza in ogni condizione. Questo sistema è dotato di funzioni avanzate come il Drag Reduction System (DRS) e l'aerofreno, ispirati direttamente alle tecnologie utilizzate in pista. Questi elementi non solo ottimizzano le prestazioni, ma assicurano anche una guida estremamente precisa e sicura, rendendo la Valhalla una vettura pronta a dominare sia la strada che i circuiti.

Il design della Valhalla è un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. La carrozzeria in fibra di carbonio non solo riduce il peso complessivo dell'auto, che si attesta a 1.655 kg, ma aumenta anche la rigidità strutturale, migliorando la sicurezza e le prestazioni. Le porte ad ali di farfalla, insieme alla presa d'aria sul tetto ispirata alla Formula 1, conferiscono alla Valhalla un aspetto aggressivo e futuristico, oltre a ottimizzare l'efficienza aerodinamica e il raffreddamento del motore. All'interno, l'abitacolo è altrettanto innovativo, con sedili in fibra di carbonio progettati per offrire il massimo comfort e supporto, e una plancia orientata verso il conducente che integra un'interfaccia digitale intuitiva.

Un aspetto chiave della Valhalla è la sua dinamica di guida. Grazie a un sistema di controllo integrato, che monitora in tempo reale sospensioni, freni, aerodinamica e powertrain, l'auto si adatta perfettamente a ogni condizione di guida. Le quattro modalità disponibili (EV, Sport, Track e Race) consentono di personalizzare l'esperienza al volante, spaziando dalla guida completamente elettrica a quella ad alte prestazioni, sfruttando tutto il potenziale dei 1.079 CV a disposizione.

La Valhalla rappresenta anche un importante passo avanti per Aston Martin in termini di industrializzazione. La produzione, limitata a soli 999 esemplari, inizierà nel 2025, con le prime consegne previste per il secondo semestre dello stesso anno. Il prezzo, ancora non ufficiale, si aggira attorno alle 700.000 Sterline, equivalenti a circa 830.000 Euro, posizionando la Valhalla tra le hypercar più esclusive e desiderate al mondo.

Adrian Hallmark, CEO di Aston Martin, ha sottolineato l'importanza di questo progetto per il futuro del marchio, definendo la Valhalla un simbolo della trasformazione e dell'evoluzione tecnologica dell'azienda. Grazie a tecnologie ispirate alla Formula 1, a prestazioni da leader di categoria e a un design distintivo, la Valhalla non è solo una nuova auto, ma una dichiarazione d'intenti: Aston Martin è pronta a sfidare i grandi nomi dell'automobilismo mondiale e a consolidare il suo posto nell'élite delle hypercar.