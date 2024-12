Valhalla, tra potenza e tecnologia da F1. Supercar Aston Martin a motore centrale e Phev: 1079 cv e 1100 Nm di coppia

Tecnologie dalla Formula 1 e design pensato per una straordinaria dinamica di guida, per la nuova Aston Martin Valhalla, ovvero la supercar della casa britannica il cui sviluppo è giunto ad una fase avanzata. La Valhalla è la prima supercar Aston Martin a motore centrale di serie e la prima ibrida plug-in. È anche il primo modello a utilizzare il motore V8 biturbo da 4.0 litri con albero motore a piano piatto, ovvero il motore V8 più performante mai montato su una Aston Martin ed è il primo a utilizzare la nuova trasmissione a doppia frizione a 8 marce del marchio, che incorpora un e-Motor e un differenziale posteriore elettronico. La Valhalla debutta anche con un nuovo stile di design. Le prestazioni estreme di una supercar, declinate in forme e proporzioni nuove, racchiudono l'inconfondibile stile di Aston Martin, unite a un'innovativa aerodinamica attiva ad alto carico aerodinamico.

La stretta collaborazione con Aston Martin Performance Technologies, divisione a supporto del Team Aston Martin Aramco di Formula 1, in materia di dinamica, aerodinamica e materiali, ha fornito una ulteriore base di conoscenze e competenze alla progettazione e allo sviluppo della Valhalla. «Quattro anni fa - ha commentato il Ceo di Aston Martin, Adrian Hallmark - abbiamo intrapreso un viaggio per trasformare il marchio Aston Martin, prendendo le sue storiche e ineguagliabili caratteristiche di lusso e aggiungendo una tecnologia all'avanguardia ispirata alla F1 e prestazioni da leader di categoria, con l'obiettivo di sfidare i marchi di maggior successo al mondo». La continua ricerca ha fatto sì che le specifiche della Valhalla si evolvessero in modo significativo rispetto al prototipo originale, con significativi miglioramenti in termini di potenza, efficienza e capacità dinamica.

Centrale in tutto questo è il gruppo propulsore ibrido della Valhalla, il migliore della categoria con 1079 CV e 1100 Nm di coppia, che comprende un motore V8 biturbo da 4,0 litri da 828 CV e tre motori elettrici che contribuiscono con altri 251 CV. Il motore a combustione interna produce 207 CV/litro, la più alta potenza specifica di qualsiasi Aston Martin. Un nuovissimo cambio DCT a 8 marce invia la trazione all'asse posteriore, garantendo tempi di cambio in frazioni di secondo e un funzionamento senza eguali. Le prestazioni prevedono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 350 km/h. Aston Martin è entrata nella fase di industrializzazione della Valhalla, con le prime consegne delle limitate 999 unità previste per il secondo semestre del 2025.