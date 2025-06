Aston Martin Valkyrie LM: solo per 10 aspiranti piloti. Deriva dall'hypercar che corre nel Wec, ha il V12 da 6,5 litri da 697 cv

L'Aston Martin Valkyrie LM è una versione ultra esclusiva e non omologata dell'unica hypercar da corsa di derivazione stradale che prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans 2025. Disponibile in soli 10 esemplari, verrà consegnata nel secondo trimestre del 2026. La Valkyrie LM deriva direttamente dall'hypercar che corre nel Wec ed è spinta da una versione modificata, a combustione magra del V12 da 6,5 litri ad aspirazione naturale di origine Cosworth, da 697 CV di potenza. La trazione è posteriore, la trasmissione è sequenziale a sette marce e sfrutta il selettore al volante, le sospensioni sono da corsa con schema a doppio braccio anteriore e posteriore, e gli pneumatici Pirelli sono personalizzati per la vettura.

L'abitacolo è dotato di sedile da corsa personalizzato in fibra di carbonio con supporto per le spalle ed imbottitura del poggiatesta, include le cinture di sicurezza a 6 punti, l'estintore, ed il volante dotato di display con luci di cambiata. Rispetto alle vetture che corrono nel WEC e nell'IMSA, le 10 auto destinate ai clienti non avranno la zavorra ed i sistemi elettronici conformi al regolamento FIA, mentre il loro motore sarà ricalibrato per poter essere alimentato con carburante comunemente reperibile. Inoltre, l'interfaccia del cruscotto sarà personalizzata per l'utilizzo durante le giornate in pista. Aston Martin sta creando anche un programma per consentire un approccio alla guida di questa hypercar privo di stress, che prevede sessioni di coaching per i clienti attraverso i simulatori, prima che questi scendano in pista, ed una preparazione aggiuntiva con istruttori professionisti mediante lezioni teoriche e visite esplorative del circuito che precedono dei giri con affiancamento individuale di un supervisore.

Ogni appuntamento prevede la gestione della sportiva inglese da parte di un team di ingegneri specializzati. Inoltre, le vetture legate a questo programma saranno conservate e mantenute da Aston Martin e lo stesso brand si occuperà del trasporto da e verso le sedi del Valkyrie LM Performance Club. Infine, ognuno dei 10 facoltosi clienti riceverà un kit completo che include casco, collare HANS, e abbigliamento specifico per la guida in pista.