Atto 3 Evo, arriva primo modello Byd sviluppato per l'Europa. Suv Bev ha trazione posteriore o integrale e autonomia fino a 510 km

Byd affronta il 2026 con una ricca serie di novità, a partire dal lancio di Atto 3 Evo, il C-Suv 100% elettrico che evolve rispetto alla Atto 3 e che abbiamo guidato in anteprima per le strade di Milano. Le prime unità sono in arrivo presso i concessionari e il prezzo di listino parte da 43.800 euro, al netto della promozione di lancio. Basato sull'ultima evoluzione della e-Platform 3.0 dotata di Blade Battery, Byd Atto 3 Evo è un modello realizzato su richiesta del mercato europeo.

Le dimensioni sono compatte: lungo 4.455 mm, largo 1.875 mm e alto 1.615 mm. Il passo è di 2.720 mm mentre la capacità di carico passa da un minimo di 490 litri a un massimo di 1.360 litri a cui si aggiunge un vano anteriore da 101 litri. La zona anteriore è dominata dalla griglia attiva che risulta funzionale per la dinamica della vettura. I cerchi in lega da 18 pollici hanno un disegno chiuso, così da migliorarne l'aerodinamica. Mentre al posteriore si nota il logo al centro e il motivo dei fari a X. Inoltre, il paraurti riprende il motivo di quello anteriore e spicca l'estrattore.

Sono due le versioni (Design ed Excellence) ed entrambe sono accomunate dalla batteria da 74,8 kWh basata sulla chimica litio-ferro-fosfato con architettura a 500 V, così la ricarica può essere effettuata in AC da 11 kW e in DC da 220 kW, così da passare, in quest'ultima situazione, dal 10 all'80% in 25 minuti. La versione Design offre la trazione posteriore ed è equipaggiata con motore da 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 5,5 secondi ed è in grado di raggiungere un'autonomia fino a 510 km (ciclo Wltp). La variante da noi provata, invece, è la Excellence, la più potente, e dotata di trazione integrale grazie all'abbinamento del motore elettrico sull'asse anteriore con uno su quello posteriore, che consente di raggiungere una potenza di sistema di 449 CV (330 kW) e 560 Nm di coppia.

Numeri che permettono di raggiungere performance di rilievo, come lo spunto che già nei primi chilometri abbiamo compreso essere brillante; infatti, passa da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Mentre l'autonomia dichiarata è di 470 km. A bordo, la seduta è comoda e confortevole. I sedili sono contenitivo e dispongono di un poggiatesta regolabile. Novità è il posizionamento della leva del cambio dietro al volante. Il volante ha una buona impugnatura e lo sterzo risulta essere piuttosto diretto. Buona anche la frenata, con il pedale particolarmente sensibile rispetto a quanto riscontrato sulle altre vetture elettriche.

Mentre dal punto di vista tecnologico, Byd Atto 3 Evo accoglie i passeggeri con due display: il cruscotto digitale da 8,8 pollici che mostra in modo chiaro le informazioni di bordo e le indicazioni del navigatore e il touchscreen da 15,6 pollici al centro della plancia da cui si può accedere a numerose funzioni, dalla gestione del clima all'infotainment. Ricordiamo che sono integrati i servizi Google, come Google Maps, Google Play Store e Google Assistant. A disposizione del conducente è poi presenta l'head-up display da 12». Oltre ad aver conquistato le 5 stelle Euro Ncap, Atto 3 Evo vanta una dotazione completa di sistemi di assistenza all guida, tra cui spiccano l'allerta traffico trasversale anteriore, la frenata traffico trasversale anteriore, la vista panoramica trasparente e gli abbaglianti automatici.