Audi A2 e-tron, passerella al Salone di Parigi. La 100% elettrica sfoggia design che richiama l'antenata del 1999

Al Salone di Parigi la nuova Audi A2 e-tron ha fatto il suo debutto pubblico a seguito della prima mondiale di inizio settembre. Prodotta ad Ingolstadt, la nuova vettura 100% elettrica dei quattro anelli sfoggia un design che richiama la A2 del 1999 associato ad un'elevata efficienza aerodinamica e ad una grande abitabilità interna. Spinta da powertrain che vanno dai 170 ai 326 CV di potenza, promette un'autonomia che può arrivare fino a 643 km ed accetta una potenza di ricarica di 183 kW in corrente continua.

Modello d'accesso alla gamma elettrica del brand, la A2 e-tron è arrivata in produzione con 21 mesi di anticipo rispetto allo standard, per via di processi di sviluppo ed industrializzazione evoluti che utilizzano le risorse in maniera più intelligente ma senza compromessi in termini di qualità. Infatti presenta un'insonorizzazione da ammiraglia, l'ausilio al parcheggio ispirato ai principi del machine learning ed applicazioni fidlock per massimizzare la modularità degli interni.

Il listino parte da 38.350 euro e l'arrivo presso le concessionarie italiane è previsto nel mese di gennaio 2027. «Sviluppata per il mercato europeo - ha dichiarato Rouven Mohr, chief technical officer di Audi AG - Audi A2 e-tron risponde alle esigenze in materia di stile, efficienza, connettività e funzionalità dei clienti che vivono in metropoli come Parigi.