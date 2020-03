Audi A3, il 4°atto dall’anima hi-tech è anche ibrida. Trazione “speciale” per celebrare 40 anni del sistema “quattro”

INGOLSTADT - Un debutto in streaming per la quarta generazione della compatta dei quattro anelli. Rispetto al passato, la Audi A3 mantiene più o meno le stesse dimensioni, quello che cambia è l’aspetto, decisamente più muscoloso e aggressivo, e la ricca offerta di motorizzazioni, che prevede anche una variante ibrida. Per il resto la compatta di Ingolstadt - è proprio il caso di dirlo - vanta un’anima decisamente hi-tech, che non viene sottolineata solo dalla digitalizzazione del cruscotto a anche dalla firma luminosa degli esterni. Le fiancate sottolineano l’aspetto dinamico della vettura, al pari dei montanti posteriori fortemente inclinati.

La linea di spalla segue uno sviluppo cuneiforme che ha origine dai proiettori anteriori e culmina nei gruppi ottici posteriori. I blister quattro sono in risalto, mentre la sezione laterale inferiore della carrozzeria si raccorda alla parte superiore dei passaruota posteriori, rendendo nuova Audi A3 Sportback particolarmente dinamica e slanciata. Il frontale è contraddistinto dall’ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape. Nella zona posteriore, invece, lo spoiler al tetto dal marcato sviluppo longitudinale, i gruppi ottici posteriori privi di sbalzi, l’estrattore e le uscite trapezoidali degli scarichi sottolineano l’aspetto della vettura che risultata ben piantata a terra.

I gruppi ottici anteriori, nella configurazione top di gamma, sono costituiti dai proiettori a LED Audi Matrix che integrano per la prima volta le luci diurne a elevata digitalizzazione: un’innovativa matrice luminosa, composta da 15 diodi, consente di generare un motivo specifico in funzione delle versioni vettura. Look Black Panel per plancia e consolle, rivestimenti con cuciture a contrasto, inedite maniglie apriporta e selettore del cambio automatico radicalmente ridisegnato, invece, definiscono le peculiarità dell’abitacolo. Tutto all’interno è orientato al conducente. La strumentazione di nuova Audi A3 Sportback è digitale: il display da 10,25«, di serie, consente di selezionare le informazioni mediante il volante multifunzione. Il sistema MMI di nuova Audi A3 Sportback prevede comandi semplici e intuitivi che replicano in abitacolo l’intuitività degli smartphone.

Quanto ai servizi Car-to-X, nuova Audi A3 Sportback si avvale dell’intelligenza collettiva della flotta Audi: le vetture condividono le informazioni sull’entrata e uscita dai parcheggi, così che in molteplici città siano fornite stime in merito ai posti liberi disponibili. Tra gli equipaggiamenti di serie è prevista la radio digitale DAB+. A richiesta, sono disponibili la online radio e la hybrid radio. Per favorire il dialogo tra smartphone e sistema MMI, nuova Audi A3 Sportback si avvale dell’Audi smartphone interface che trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display della vettura (successivamente al lancio anche in modalità wireless).

Alla quarta generazione della compatta dei quattro anelli sono inizialmente dedicate tre motorizzazioni: 1.5 TFSI da 150 CV e 2.0 TDI con potenze di 116 o 150 CV. Successivamente al lancio debutterà il 1.0 TFSI da 110 CV. A questi propulsori si affiancherà poi una versione del 1.5 TFSI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, testimonianza della progressiva elettrificazione della gamma da parte della casa di Ingolstadt. Al lancio, nuova Audi A3 Sportback sarà proposta nella configurazione a trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti o trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Quest’ultima corredata di serie dei paddle al volante. Successivamente, Audi amplierà l’offerta con ulteriori motorizzazioni TDI e TFSI, in parte abbinate alla trazione integrale quattro, oltre che con un powertrain ibrido plug-in con due livelli di potenza e una variante a metano. Inoltre, per “celebrare” i 40 anni della trazione integrale (nel 1980, la mitica Audi quattro è stata la prima vettura europea dotata delle 4WD), nuova A3 si avvale della trazione quattro con frizione elettroidraulica a lamelle gestita da un software dedicato e posizionata in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, a monte del differenziale posteriore.

Una collocazione che favorisce il bilanciamento dei pesi tra avantreno e retrotreno. All’interno è presente un pacchetto di dischi in bagno d’olio. Qualora sia necessario l’intervento della trazione integrale, i dischi vengono sottoposti a una pressione che, generando una frizione, mette in comunicazione l’albero di trasmissione principale con l’albero secondario collegato al differenziale posteriore.