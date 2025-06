Audi A3 allstreet diventa plug-in: fino a 138 km in elettrico puro

Il processo di elettrificazione della gamma Audi con l'evoluta tecnologia plug-in procede coinvolgendo tutti i modelli più importanti. Dopo la A5 (e subito dopo i Suv Q5 e Q5 Sportback e-hybrid) non poteva mancare la A3 allstreet, il crossover urbano dei quattro anelli che ha scalato le classifiche nel segmento compatto premium sulla scia della gemella Sportback TFSI. La gamma A3 è molto strategica per Ingolstadt e l'offerta dell'ibrido ricaricabile anche sulla variante più cool ne accresce ulteriormente l'appeal sul mercato anche se il prezzo non è proprio popolare, con un listino che parte da 50.900 euro.

La allstreet Phev sbarcata ora nelle concessionarie sfoggia un look all terrain con luce da terra maggiorata e taratura specifica delle sospensioni, minigonne e archi passaruota a contrasto, single frame ottagonale nero opaco con griglia a nido d’ape verticale marcata, che richiama la gamma Q. Ma la novità è sotto al cofano, con il powertrain plug-in da 204 cv a elevata efficienza. Grazie alla batteria ad alta densità da 25,7 kWh è possibile percorrere sino a 138 chilometri in modalità puramente elettrica. La ricarica in corrente continua DC con potenze sino a 50 kW permette inoltre di portare il livello d’energia nell’accumulatore dal 10% all'80% in meno di 30 minuti. La vettura porta in dote, naturalmente, tutte le migliorie tecnologiche già riservate all'ultima generazione Sportback TFSI e, che nel 2024 è diventata l'Audi ibrida plug-in più venduta in Italia.

La formula Phev prevede un motore termico 1.5 TFSI evo2 turbo e un elettrico sincrono a magneti permanenti integrato nel cambio a doppia frizione S tronic a sei rapporti. Alla guida si apprezza il meglio della tecnologia adottata da Audi, con una gestione efficiente e fluida della trazione e della frenata elettroidraulica rigenerativa mutuata dai modelli full-electric. Si parte in modalità elettrica (EV) poi interviene la modalità Auto Hybrid che favorisce l’interazione tra il propulsore termico e il motore a elettroni. Analogamente alla A3 Sportback TFSI e, è possibile optare per il risparmio d’energia – funzione Battery Hold – a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Nelle fasi di decelerazione il motore a elettroni recupera energia sino a un picco massimo di 43 kW di potenza elettrica.

Dall'’elevata efficienza della A3 allstreet TFSI e derivano straordinarie percorrenze a batteria carica, nell’ordine degli oltre 300 km/litro, con emissioni ridottissime di 7-8 grammi/km di CO2. Prestazioni da "vera"Audi, grazie ai 204 cv di sistema (350 Nm) forniti dai 150 cv del motore termico e dai 116 dell'elettrico (con la sola propulsione a batterie si raggiungono i 140 km/h). Audi A3 allstreet TFSI e scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e tocca i 225 km/h.

Proposta negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast, la nuova compatta Audi condivide con le versioni Diesel e benzina gli equipaggiamenti digitali e di sicurezza. Compresi il virtual cockpit plus da 12,3 pollici, la navigazione MMI plus, i servizi Audi connect Navigation & Infotainment Plus, la smartphone interface, la ricarica wireless, l’app store, la telecamera per la retromarcia e molto altro.