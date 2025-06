A3 Allstreet TFSI e, il crossover urbano di Audi è anche plug-in. Autonomia in elettrico di oltre 130 km

Il crossover urbano Audi A3 Allstreet segue l'approccio alla flessibilità tecnologica intrapresa dal marchio premium tedesco presentando anche nella variante ibrida plug-in con autonomia di oltre 130 km dichiarati e un prezzo di listino che parte da 50.900 euro. Dal 2014 Audi ha intrapreso un percorso di sviluppo della tecnologia ibrida plug-in che lo vede oggi protagonista del mercato con un sistema altamente efficiente che garantisce con tutti i modelli della gamma oltre 100 chilometri in modalità 100% elettrica.

L'ultima ad adottare questa tecnologia, in ordine di tempo, è A3 Allstreet, il crossover urbano con look all terrain, dato dall'assetto rialzato di 30 mm, versatile ed efficiente. Il cuore di A3 Allstreet TFSI e è il propulsore termico 1.5 litri TFSI evo2 da 150 CV e 250 Nm di coppia massima caratterizzato dal ciclo Miller e abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV e 330 Nm di coppia integrato nel cambio a doppia frizione S tronic a sei rapporti.

L'elettromotore è alimentato da una batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) dotata di 96 celle prismatiche, suddivise in quattro moduli, che consentono di immagazzinare il 50% di energia in più rispetto agli accumulatori della precedente generazione. Come impostazione base, il crossover compatto si avvia in modalità elettrica (EV) sino a una temperatura di -28°C. Il programma di marcia EV consente alla vettura di viaggiare come un'elettrica pura, mentre la modalità Auto Hybrid favorisce l'interazione tra il propulsore termico e il motore a elettroni. Analogamente ad Audi A3 Sportback TFSI e, è possibile optare per il risparmio d'energia (Battery Hold) a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Mentre, a differenza della sorella maggiore Audi A5 e-hybrid, la compatta può essere ricaricata anche in DC con potenze fino a 50 kW passando dal 10 all'80% in 30 minuti.

Sempre presenta anche la possibilità di ricarica in AC con potenze sino a 11 kW che richiede 2,5 ore per una ricarica completa. Alla guida l'auto dimostra di avere un ottimo bilanciamento tra anteriore e posteriore (la ripartizione del peso è 55-45), trasmettendo un buon feeling di guida sin dalle prime curve. Il passaggio tra motore termico ed elettrico è impercettibile grazie anche alla buona insonorizzazione di bordo. Al momento gli allestimenti disponibili sono tre: Business, Business Advanced e Identity Contrast, che aggiunge un tocco di sportività ala vettura.