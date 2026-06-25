Audi A3, ecco il restyling: nuovi interni e più tecnologia di bordo. Gamma motori con potenze da 116 a 400 cv

Audi aggiorna A3 puntando su tecnologia, digitalizzazione e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione con prezzi di listino che partono da 33.100 euro per la versione Sportback, mentre la variante plug-in e-hybrid parte da 44.600 euro. Le prime unità saranno disponibili a partire dal mese di ottobre. Proposta nelle configurazioni Sportback, Sedan e allstreet nonché nelle motorizzazioni benzina, Diesel, mild-hybrid e plug-in, nuova Audi A3 beneficia d'inediti interni e di raffinate dotazioni derivanti dai modelli di segmenti superiori. L'evoluzione della compatta premium dei quattro anelli introduce un abitacolo completamente rinnovato, caratterizzato dal noto «digital stage» tipico dei nuovi modelli della casa di Ingolstadt, che integra il quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e il display centrale curvo da 12,8 pollici dedicato all'infotainment.

Migliorano anche la connettività e le funzioni gestibili da remoto tramite smartphone, con la possibilità di monitorare diversi parametri della vettura e controllare alcune operazioni a distanza. La nuova A3 può contare su sistemi di assistenza alla guida evoluti derivati dai modelli di categoria superiore, tra cui il supporto al mantenimento della corsia, l'assistenza al cambio di corsia in autostrada e nuove funzionalità per il parcheggio automatico, comprese manovre gestibili direttamente dall'app dedicata.

La gamma motori comprende unità benzina Tfsi, Diesel Tdi, versioni mild hybrid e ibride plug-in, oltre alle sportive S3 e RS 3. La A3 e-hybrid, disponibile fino a 272 CV, promette un'autonomia elettrica fino a 143 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp. Al vertice della gamma si confermano le più potenti Audi S3 da 333 CV e Audi RS 3 da 400 CV con trazione integrale quattro.