Audi A3 Sportback g-tron: ecologica, economica ed anche brillante con il motore 1.5 litri da 131 cv

VERONA – Audi rilancia il gas naturale e propone la soluzione monovalente per la A3 Sportback g-tron. Il cui prezzo parte da 30.300 euro (100 euro in più tra qualche giorno per via dell'aggiornamento del Model of the Year 2019 che guadagna di serie la radio digitale) con il nuovo motore da 1.5 litri da 131 cavalli e 200 Nm di coppia. La ri-metanizzazione della vettura dei Quattro Anelli fa parte di una grande offensiva di gruppo, che in Italia offre addirittura 12 dei 15 modelli proposti con questa soluzione.



Il metano è sostenibile ed economico: una via praticabile, soprattutto in Italia dove si trova un terzo dei 4.000 distributori europei. Una rete capillare, seppur con una maggiore concentrazione nell'area dell'Emilia Romagna e di parte del Veneto e della Lombardia, che Snam punta ad estendere con 300 nuove stazioni. Sulle autostrade i distributori sono 47. Sostenibile perché le emissioni di CO2 sono del 25% inferiori ad un paragonabile motore e benzina (-10% rispetto a diesel), quelle di NOx vengono ridotte del 75% a confronto di un'unità a gasolio (-45% rispetto alla benzina) e le temute PM10 vengono azzerate rispetto ai motori tradizionali a benzina e diesel.

E con 10 euro di metano, al volante della Audi A3 Sportback si possono percorrere oltre 210 chilometri. I fan del marchio non devono fare troppi compromessi (come prima devono accettare qualche concessione sulla ripresa) con l'alimentazione a gas naturale perché rispetto al precedente motore da 1.4 litri, il nuovo Tfsi ha più potenza ed assicura uno spunto migliorato di 0,6 secondi da 0 a 100 (che avviene in 9,4 secondi) ed una velocità di punta oltre i 200 orari (211, 14 km/h più di prima). La casa dei Quattro anelli è l'unico brand premium ad offrire la soluzione a metano ed è anche la sola a proporla nel segmento D (A4 Avant g-tron e A5 Sportback g-tron).

Nel segmento C, la A3 sfida le sorelle del gruppo Leon, Octavia e Golf e la tedesca Astra. La variante g-tron è apprezzata soprattutto dai clienti privati: uno si dieci la vuole così, ovvero una penetrazione doppia rispetto al mercato del gas naturale. A parte le plastiche rigide nella parte bassa, la A3 Sportback g-tron è una Audi vera. Che resta incollata all'asfalto, che si guida con estrema precisione e che beneficia di serie della trasmissione automatica a doppia frizione s tronic a sette marce.

La soluzione monovalente (il serbatoio della benzina da 9 litri è solo di emergenza) assicura benefici economici a chi la compra (inclusa l'esenzione dalla tassa di circolazione) e contribuisce alla riduzione delle emissioni medie del costruttore. Con l'adozione della terza bombola (in acciaio, le altre due sono in materiale composito, tutte con test di resistenza a 300 bar anche se per l'omologazione ne bastano 200), la capacità sale a 17,3 chilogrammi di metano che porta l'autonomia dichiarata nel ciclo Wltp ad almeno 400 chilometri. Il dato, garantiscono in Audi, è arrotondato per difetto. Con un pizzico di attenzione si possono addirittura sfiorare i 600 chilometri totali di percorrenza. La capacità del vano bagagliaio risente della conversione, ma resta confortante e oscilla tra i 280 ed i 1.120 litri.