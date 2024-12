Audi A3 Sportback TFSI e, scattante e dinamica l’ibrida plug-in dei Quattro Anelli garantisce 140 km di autonomia in elettrico

All’appello della rinnovata gamma della Audi A3 Sportback mancavano solamente le motorizzazioni ibride plug-in. L’ultimo tassello è stato finalmente colmato con l’introduzione del nuovo powertrain TFSI e composto dal propulsore 1.5 benzina al quale è stato associato il motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Non solo, complice la batteria più capiente, l’autonomia in full electric della A3 Sportback è stata più che raddoppiata raggiungendo quota 140 chilometri.

La ricetta vincete che, da tre anni a questa parte, l’ha resa la vettura di segmento A premium più venduta in Italia è stata ulteriormente perfezionata. L’Audi PHEV più apprezzata nel nostro Paese ora si rinnova presentando un profondo aggiornamento tecnico che ne migliora l’efficienza esaltandone il piacere di guida e, di conseguenza, anche le prestazioni. Giunta alla quarta generazione, l’Audi A3 Sportback nel suo recente restyling non ha perso le caratteristiche peculiari offrendo uno stile sempre piacevolmente elegante ma che riesce a valorizzare il suo carattere sportivo.

Inoltre la versione 45 TFSI e vanta di serie il pacchetto S line che include dettagli esclusivi come la cornice del single frame in nero lucido, i paraurti con inserti sportivi e le calotte degli specchietti retrovisori in nero opaco. La silhouette compatta mantiene proporzioni equilibrate, accentuate dalla linea di cintura alta e dai cristalli posteriori oscurati. I cerchi in lega da 18”, con design specifico per la variante top di gamma, completano un look che coniuga alla perfezione raffinatezza e grinta.

Non sono da meno gli interni. Materiali di pregio come inserti in alluminio spazzolato e rivestimenti morbidi al tatto creano un'atmosfera elegante, mentre l'attenzione al dettaglio emerge nei sedili sportivi ergonomici, disponibili con regolazioni elettriche e funzione di memoria. Il sistema di infotainment è controllato dal display MMI touch da 10,1” che, oltre a gestire la navigazione, permette la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Chi guida può fare affidamento sul Virtual Cockpit Plus da 12,3” che può essere personalizzato nella grafica per consentire di poter controllare le informazioni più importanti. Anche lo spazio per chi si siede dietro è di tutto rispetto. Mentre, complice la batteria del sistema ibrido, il vano del bagagliaio è stato leggermente ridotto offrendo un minimo di 280 litri di carico, fino a raggiungere un massimo di 1.100 litri con gli schienali del divano posteriore reclinati. Non manca l'attenzione alla sostenibilità, infatti alcuni componenti interni sono realizzati con materiali riciclati.

Ma la vera novità dell’Audi A3 Sportback TFSI e la troviamo sotto la carrozzeria. Alla base c’è il quattro cilindri in linea 1.5 TFSI evo2 benzina, in due declinazioni da 150 e 177 Cv, che va a sostituire il precedente 1.4 TFSI. Il nuovo propulsore porta con sé diverse novità. Grazie al ciclo Miller, dotato di un diverso rapporto di compressione, il motore si mostra più efficiente offrendo consumi ed emissioni ridotte. A questo è abbinato il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, integrato nel cambio S tronic a sei rapporti, da 85 kW (116 Cv).

La versione 40 TFSI è in grado di offrire una potenza combinata di 204 Cv e 305 Nm di coppia che si traducono in uno 0-100 km h coperto in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h. Mentre la più potente variante 45 TFSI presenta una potenza totale di 272 CV e una coppia massima di 400 Nm garantendo, così, uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi oltre a una velocità massima di 237 km/h.

Un ruolo fondamentale lo svolge la nuova batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) che garantisce un'autonomia in elettrico fino a 141 km (nel clico WLTP) sfruttabile a una velocità massima di 140 km/h. Stiamo parlando di un dato più che raddoppiato rispetto alla precedente versione, valore raggiunto a parità di dimensioni. Infatti, sfruttando le 96 celle prismatiche agli ioni di litio, i tecnici Audi sono riusciti a migliorare la capacità intervenendo sulla chimica delle celle che consente di immagazzinare circa il 50% di energia in più. Inoltre il sistema di recupero energetico, derivato dai modelli full electric di Audi, permette di massimizzare l'efficienza durante la guida urbana.

Altra novità assoluta per Audi è la possibilità di ricaricare la vettura ibrida plug-in in corrente continua. Tale tecnologia consente di caricare la A3 Sportback TFSI e in DC fino a 50 kW, valore che si traduce in meno di trenta minuti per passare dal 10% all’80% la carica della batteria. Anche il sistema in corrente alternata è stato potenziato e portato fino a 11 kW, in questo caso la ricarica completa verrà effettuata in circa due ore e mezza. Tale sistema, al debutto in Audi, verrà poi implementato anche sulle altre vetture ibride della Casa dei Quattro Anelli.

Abbiamo avuto l’opportunità di provare la versione 40TFSI. L’avvio avviene sempre in modalità EV a zero emissioni, purché non si scenda sotto una temperatura esterna di -28 gradi. Silenziosa e veloce, la A3 sguscia con disinvoltura nel traffico urbano di Verona. Lo scatto, tipico di un motore elettrico, garantisce di districarsi al meglio tra i semafori, mentre la frenata rigeneratrice offre la possibilità di tenere sempre alta la carica della batteria.

Ma è uscendo fuori dal centro abitato che si possono apprezzare le doti della A3 Sportback TFSI e azionando, tramite il tasto sul tunnel centrale, la modalità Auto Hybrid. In questo caso il propulsore 1.5 TFSI si risveglia e dialoga all’unisono con il motore elettrico. La risposta all’acceleratore è quindi quella di un elettrico ma il quattro cilindri offre quella marcia in più in accelerazione e ad andatura sostenuta. Sfruttando i due motori l’Audi A3 Sportback TFSI e è in grado di offrire un’autonomia complessiva di circa 1.000 chilometri.

Realizzata sulla piattaforma MQB Evo del Gruppo Volkswagen, l’Audi A3 è stata ottimizzata per ospitare il sistema ibrido plug-in. La distribuzione dei pesi è quindi stata bilanciata con un rapporto 55:45 tra avantreno e retrotreno, grazie al posizionamento della batteria sotto il pianale posteriore, ed effettivamente questo si traduce in un’ottima sensazione di guida. Nonostante il peso, di circa 1.600 kg a vuoto, la A3 Sportback TFSI e si dimostra agile e divertente da guidare tra curve e tornanti. Il merito è delle sospensioni ricalibrate per offrire una maggiore precisione e un feeling più sportivo, senza sacrificare il comfort sui lunghi tragitti.

Un altro elemento distintivo è lo sterzo progressivo, che varia la servoassistenza e la demoltiplicazione in base alla velocità, garantendo maneggevolezza nelle manovre cittadine e stabilità nelle curve ad alta velocità riuscendo a contenere più che bene i trasferimenti di carico. Anche il lavoro del cambio doppia frizione a sei rapporti si dimostra efficace, anche se è stato volutamente tarato per massimizzare il comfort di guida e i consumi, con una percorrenza attorno ai 20 km/litro in full hybrid. A tal proposito non manca la modalità Battery Hold che consente di gestire il valore minimo dello stato della batteria.

Disponibile nelle concessionarie nel primo trimestre del 2025, la Audi A3 Sportback nella variante 40 TFSI e sarà offerta a partire da 48.400 Euro. Mentre la più sportiva versione 45 TFSI e, dotata del pacchetto sportivo S Line, avrà un listino che partirà da 52.500 Euro.