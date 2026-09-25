Audi A3, una storia lunga 30 anni per la compatta premium che si veste col top della tecnologia a bordo

Tempus fugit. Il tempo corre anche per l'Audi A3, la compatta tedesca che compie 30 anni. E li festeggia, per la presentazione nazionale, nel cuore di Roma - stretta tra il Colosseo e Circo Massimo, nel Parco archeologico del Celio, dove la storia conta sul serio.

Nel 1996, Audi con A3 ha inventato un segmento che prima non esisteva: quello delle compatte premium. Sono trascorsi 30 anni, e nel 2026 arriva la generazione numero quattro, con 5 milioni e mezzo di A3 vendute nel mondo ed oltre 415mila esemplari venduti solo in Italia, un primato che non è affatto scontato. In un mercato affollato, a contare sono sempre i numeri: un'Audi venduta su sei in Italia è una A3. Numeri che spiegano perché l'azienda tedesca abbia scelto di non stravolgere la formula, presentandosi con 4 configurazioni: Sportback, Sedan, allstreet e RS e 5 motorizzazioni: TFSI, Diesel, mild-hybrid, plug-in e Audi Sport con potenze da 116 a 400 CV. Manca solo l'elettrica pura, che non ci sarà per A3.

Tecnologia che impara. Piacere di guida, sportività, legacy e tecnologia i punti chiave di questa nuova generazione di A3 che debutta con quello che Audi chiama "digital stage": un cruscotto digitale da 11,9 pollici affiancato da un display centrale da 12,8 pollici dal design curvo, pensato per "avvolgere" visivamente il guidatore. A questo si aggiungono una nuova interfaccia grafica, comandi al volante evoluti, phone box con ricarica wireless a 25 Watt ed head-up display dalle informazioni ampliate. Si tratta di una piattaforma già vista su modelli ben più costosi come Audi Q6 e-tron, e questo è il punto: la A3 diventa il canale attraverso cui soluzioni pensate per la fascia alta scendono verso il pubblico più ampio del segmento C.

Lo stesso vale per gli ADAS, gli assistenti alla guida. Di serie fin dal primo allestimento arriva l'airbag centrale anteriore, pensato per attutire il contatto tra guidatore e passeggero in caso di urto laterale, insieme a frenata automatica d'emergenza e sistema che aiuta a evitare ostacoli individuando traiettorie alternative. Ma la funzione più curiosa è probabilmente il parcheggio assistito evoluto, costruito sui principi del machine learning: il sistema può "imparare" fino a cinque manovre di ingresso in garage o box particolarmente stretti, ripetendole poi in autonomia dopo un solo addestramento — un dettaglio che dice molto su dove i costruttori stiano indirizzando l'innovazione percepita dal cliente, spesso più sul comfort quotidiano che sulla performance pura.

Una gamma che copre (quasi) tutto. Sul fronte propulsivo, Audi ha scelto - come dicevamo - la strada dell'ampiezza: alle quattro carrozzerie si affiancano cinque impostazioni di motorizzazione: dal 1.5 turbo benzina mild-hybrid da 116 CV fino al cinque cilindri 2,5 turbo da 400 CV della RS 3, capace di uno 0-100 in 3,8 secondi. In mezzo, un'offerta ibrida plug-in — erede della prima A3 e-tron del 2014 — che dichiara fino a 142 km di autonomia elettrica WLTP e una ricarica rapida dal 10 all'80% in mezz'ora.

È una scommessa precisa: in un mercato italiano dove il diesel premieum ancora resiste, seppur in notevole flessione su tutti gli altri fronti, tenere in listino cinque alternative di alimentazione diverse permette ad Audi di intercettare pubblici molto diversi senza dover scegliere da che parte stare.

Il listino di Audi A3 Sportback Design – e della gamma Audi A3 – parte da 32.600 euro per la variante TFSI 116 CV, da 43.100 euro per la plug-in 204 CV.