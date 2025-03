Audi A5 ora è anche plug-in, fino a 367 cv e oltre 100 km di autonomia

Si allarga la famiglia A5. La nuova arrivata dei Quattro Anelli amplia l'offerta con l'introduzione delle varianti plug-in che sono disponibili sia con carrozzeria berlina sia avant con prezzi che partono da 64.300 euro. Prodotto a Neckarsulm (Germania) e primo modello basato sulla piattaforma premium termica PPC (Premium Platform Combustion), Audi A5 è l'evoluzione della A4 e vanta dimensioni più generose e dotazioni più ricche. Inoltre, dopo aver portato al debutto la tecnologia mild-hybrid (Mhev) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il propulsore a combustione a vantaggio dell'efficienza, Audi A5 adotta la nuova generazione di powertrain plug-in dei quattro anelli. Sia la versione berlina che avant sono proposte con la tecnologia Phev in due livelli di potenza: 299 e 367 CV abbinando le prestazioni del quattro cilindri 2.0 litri TFSI da 252 CV a un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 CV integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 7 rapporti.

Il cuore di Audi A5 Phev è rappresentato dalla nuova batteria ad alta tensione dalla capacità nominale di 25,9 kWh (20,7 kWh effettivi): valori superiori del 45% rispetto agli accumulatori della precedente generazione di plug-in Audi destinati ai segmenti D ed E e con una capacità di accumulo maggiore del 50% grazie e alla chimica e alla disposizione interna ottimizzate. Grazie a queste evoluzioni, l'autonomia in modalità elettrica di Audi A5 Avant e-hybrid quattro e Audi A5 e-hybrid quattro è rispettivamente di 104 e 105 chilometri (ciclo WLTP). Valori pressoché identici, 102 e 104 chilometri (ciclo WLTP), per le varianti da 367 CV. Parallelamente all'aumento della capacità e densità energetica della batteria, la potenza massima di ricarica in corrente alternata (AC) cresce dai 7,4 kW della precedente generazione di plug-in Audi a 11 kW (+49%), consentendo di ripristinare integralmente il livello d'energia nell'accumulatore in 2,5 ore.

Le performance dinamiche di nuova Audi A5 plug-in sono supportate da uno schema delle sospensioni multilink sia all'avantreno sia al retrotreno. La vettura è disponibile con assetto standard o con sospensioni sportive; queste ultime comportano un ribassamento dell'assetto di 20 mm rispetto allo standard e, in aggiunta, sono disponibili gli ammortizzatori adattivi. Mentre lo sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, è di serie per l'intera gamma.