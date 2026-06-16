Audi A6 allroad, arriva la 5^ generazione: è una plug-in da 367 cv. Ha design muscoloso e tecnologie avanzate

Più robusta, più tecnologica e per la prima volta anche plug-in hybrid. Audi rinnova la A6 allroad, giunta alla quinta generazione, introducendo una versione ricaricabile alla spina accanto al tradizionale V6 TDI elettrificato. A partire da ottobre i primi esemplari saranno disponibili nelle concessionarie italiane con prezzi di listino che partono da 82.350 euro per la versione 3.0 TDI quattro S tronic da 299 CV e da 88.650 euro per la nuova e-hybrid quattro da 367 CV. Basata sulla nuova piattaforma Premium Platform Combustion (PPC), l'architettura sviluppata da Audi per i modelli termici ed elettrificati di ultima generazione, la nuova A6 allroad cresce nelle dimensioni e rafforza il proprio carattere. Per la prima volta nei 27 anni di storia del modello il corpo vettura è più largo di ben 11,1 centimetri rispetto alla A6 Avant da cui deriva, mentre la carreggiata aumenta di 7,4 centimetri all'anteriore e di 7 centimetri al posteriore.

La vettura misura 5,02 metri in lunghezza, 1,99 metri in larghezza e 1,51 metri in altezza, con un passo di 2,93 metri che contribuisce a garantire un'abitabilità di riferimento. La capacità del bagagliaio spazia da 466 a 1.497 litri (da 404 a 1.423 litri per la variante plug-in). Il nuovo pianale ha inoltre consentito di incrementare la rigidità torsionale della scocca e di integrare soluzioni tecnologiche più avanzate sia sul fronte della dinamica di guida sia dell'elettrificazione.

A completare l'aspetto muscolare della vettura contribuiscono i cerchi in lega disponibili fino a 21 pollici, abbinati a pneumatici con tecnologia di insonorizzazione integrata per migliorare il comfort di marcia È proprio la piattaforma PPC ad aver reso possibile l'introduzione della principale novità della gamma: la prima motorizzazione plug-in hybrid nella storia della A6 allroad. Il sistema abbina il quattro cilindri 2.0 Tfsi turbo benzina da 252 CV a ciclo Miller a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 CV, per una potenza complessiva di 367 CV e una coppia di 500 Nm. Le prestazioni sono da sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e una velocità massima autolimitata di 250 km/h.

A distinguere il nuovo powertrain è soprattutto l'efficienza: la batteria da 25,9 kWh di capacità nominale consente fino a 95 chilometri di autonomia elettrica nel ciclo Wltp. Mentre la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW permette di ripristinare il pieno di energia in circa due ore e mezza. Tra le funzioni più interessanti figura la modalità Battery Charge, che consente di ricaricare la batteria durante la marcia sfruttando il motore termico. Accanto alla nuova plug-in hybrid resta disponibile il V6 3.0 Tdi da 299 CV con tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt.

Il sistema integra un powertrain generator capace di supportare il motore termico e una sofisticata sovralimentazione a due stadi che combina turbocompressore e compressore elettrico, garantendo una risposta particolarmente pronta e prestazioni di alto livello, come dimostra l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Come da tradizione per la famiglia allroad, la versatilità rimane uno degli elementi chiave del progetto. Le sospensioni pneumatiche adattive sono di serie e consentono di variare l'altezza da terra fino a 55 millimetri, mentre la trazione integrale quattro ultra gestisce in modo predittivo la distribuzione della coppia tra gli assi.

A completare il pacchetto tecnico contribuiscono lo sterzo integrale, disponibile di serie sulla versione plug-in, e una struttura telaistica progettata per coniugare agilità, stabilità e comfort nei lunghi viaggi. L'abitacolo adotta l'ultima evoluzione della strumentazione digitale Audi che comprende il quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e il display Oled curvo da 14,5 pollici per l'infotainment. Non mancano l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel controllo vocale, il sistema operativo Android Automotive OS e le più recenti soluzioni di illuminazione del marchio, tra cui i proiettori Matrix Led digitali e i gruppi ottici posteriori Oled 2.0.