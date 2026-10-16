​Audi A6 allroad, si può scegliere tra sport e avventura anche ibrida plug-in. Design muscolare e prestazioni top

Se dal 1999 A6 allroad rappresenta per Audi la sintesi di due mondi, quello sportivo e quello dell'avventura, la quinta generazione ne esaspera il design sportivo, con la chiara ispirazione RS che scolpisce muscoli da supercar pur conservando il look 'all terrain'. Nuova A6 allroad non passa inosservata, a partire dalle dimensioni: cresce di 6,5 centimetri rispetto alla versione precedente fino a 5,02 metri di lunghezza (e 1,99 di larghezza) con un passo di 2,93 metri a tutto beneficio dell'abitabilità, soprattutto posteriore. Ad impressionare è soprattutto il confronto con la attuale A6 Avant da cui deriva, perché è più larga di oltre 11 centimetri e più alta da terra di 3,4 centimetri. Nuova Audi A6 allroad è una sorta di supercar dotata di sospensioni automatiche con taratura specifica e, per la prima volta, è in versione plug-in per rispondere anche alle esigenze business in termini di fringe benefits.

Il design è aggressivo da qualsiasi angolazione: anteriore single frame tridimensionale, elementi in contrasto, longarine sottoporta, feritoie laterali dietro i passaruota, protezione sottoscocca in look nero design specifico, generosi passaruota che ospitano cerchi da 19 a 21 pollici. Il risultato esalta la modularità della piattaforma PPC premium su cui nasce A6 allroad, la stessa che dà vita a un progetto profondamente diverso come quello del nuovo Suv Q7. All'interno domina il palcoscenico digitale con una lunga schiera di schermi: 11«9 per il cockpit, 14«5 per il touchscreen centrale e 10«9 per quello dedicato al passeggero.

La nuova interfaccia grafica rende più semplici e intuitivi i comandi e consente di utilizzare oltre alla mappa del navigatore anche quella del proprio smartphone. Se il patrimonio tecnologico è comune al nuovo universo di Audi, è sul comportamento in strada che A6 allroad mette in mostra tutta la propria personalità: la resistenza torsionale maggiore si traduce in una guida molto precisa grazie anche allo sterzo integrale (di serie fin dal primo allestimento sulla plug-in). Il Drive Select Assistant si rivela fondamentale per cambiare anima alla vettura e variarne l'assetto fino a 55 millimetri (l'altezza è maggiore di 34mm rispetto alla A6 Avant).

La trazione integrale quattro ultra trasferisce la coppia al retrotreno quando necessario mentre le sospensioni pneumatiche adattive di serie prevedono una taratura specifica su fango o neve: i programmi 'offroad' e 'offroad+' prevedono tarature specifiche, anche in condizioni estreme, di sospensioni, elettronica, trasmissione ed erogazione della potenza. A proposito di powertrain, con la trasmissione S tronic a doppia frizione a 7 rapporti sono due le soluzioni possibili in attesa del V6 3.0 benzina mild hybrid: da un lato la tecnologia mild-hybrid plus con il V6 3.0 TDI da 299 Cv e 580 Nm di coppia con sovralimentazione a due stadi, dall'altro l'inedito ibrido plug-in 48 Volt oggetto della nostra prova. Il motore termico 2.0 iniezione diretta quattro cilindri a ciclo Miller lavora con un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti per una potenza di sistema di 367 Cv e 500 Nm di coppia. La batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh (20,7 effettivi) consente un'autonomia elettrica fino a 102 chilometri e prevede anche la ricarica in movimento mediante la funzione Battery Charge.

La potenza massima in corrente alternata è di 11 kW e completa la ricarica in due ore e mezza. L'erogazione di potenza, provata da ANSA motori sia su asfalto che in un percorso offroad leggero, è straordinariamente pronta, efficace e pastosa a qualsiasi velocità mentre al volante le sensazioni che A6 allroad restituisce nel misto veloce sono da RS per reattività dello sterzo, aderenza all'asfalto ed efficienza della frenata. Il listino parte da 82.350 euro per la versione Diesel e da 88.650 euro per la e-hybrid quattro. Tre i livelli di allestimento: Business, Business Advanced e S Line.