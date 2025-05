Audi A6, arriva la plug-in da oltre 100 km. La più potente da 376 cv e 500 Nm, 0-100 km/h in 5,3 secondi

La nuova generazione di Audi A6 si arricchisce della variante ibrida plug-in, in arrivo nel corso del terzo trimestre, che vanta due step di potenza, da 299 e 367 cv, e un prezzo di listino che parte da 75.100 euro per la Avant e 72.200 euro per la berlina. Basata sulla piattaforma termica PPC, nuova Audi A6, disponibile mostra alcuni aggiornamenti tecnici, come le sospensioni pneumatiche attive e lo sterzo integrale ma anche nello stile che la rendono più elegante e, al tempo stesso, sportiva. La gamma motori comprende tutte soluzioni elettrificate, dal Mild-Hybrid plus a 48 Volt sino al nuovo ibrido plug-in che abbina il motore 2.0 litri TFSI quattro cilindri da 252 CV a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti integrato nel cambio S tronic a 7 rapporti.

Le performance sono da vera sportiva in entrambi gli step di potenza: la versione da 299 CV e 450 Nm di coppia raggiunge i 100 km/h in 6,0 secondi mentre la più potente da 376 CV e 500 Nm di coppia impiega 5,3 secondi. Per entrambe le versioni, la velocità massima è di 250 km/h (autolimitata). Inoltre, grazie alla batteria da 25,9 kWh, dotata di nuova celle prismatiche in grado di immagazzinare circa il 50% in più di energia, l'autonomia supera i 100 chilometri in modalità 100% elettrica. E, la frenata elettroidraulica permette di recuperare energia sino a un massimo di 88 kW di potenza elettrica. Sul fronte consumi, nuova Audi A6 PHEV è omologata secondo i criteri della nuova normativa Euro 6eB e vanta consumi contenuti.

A batteria carica, nel ciclo combinato WLTP, Audi A6 Avant e-hybrid 299 CV quattro è infatti accreditata di 2,2-2,9 litri di benzina ogni 100 chilometri a fronte di emissioni di 51-65 g/km di CO2 (2,1-2,8 l/100 km e 48-63 g/km per la berlina), mentre lo step da 367 CV fa registrare 2,4-2,9 litri ogni 100 chilometri con emissioni di 54-66 grammi/km di CO2 (2,3-2,8 l/100 km e 51-63 g/km per la berlina). Infine, per quanto riguarda al ricarica, nuova Audi A6 PHEV vanta una potenza m'addica di ricarica in corrente alternata da 11 kW, consentendo di ripristinare integralmente il livello di energia in 2,5 ore.