Audi A6 Avant, la station wagon tedesca evolve grazie ad un pieno di tecnologia

MILANO – L’House of Progress di Audi ha fatto da cornice a un debutto significativo per il marchio dei Quattro Anelli. Dopo aver presentato la sua controparte elettrica e-tron a Cortina, la Casa tedesca ha svelato la nuova A6 Avant in occasione della Milano Design Week. Entrambe rappresentano la risposta concreta di Audi in un periodo in cui la transizione energetica non è più un obiettivo futuro, ma un processo già in atto. Ecco dunque la risposta dei Quattro Anelli che mette in risalto l’estrema flessibilità delle sue vetture.

Giunta alla sesta generazione, la nuova A6 Avant evolve il suo stile portando con sé numerosi contenuti tecnologici. Basata sulla piattaforma PPC, dedicata alle motorizzazioni termiche, la station wagon dell’Audi guadagna centimetri per aumentare lo spazio interno. Lunga 4,99 metri, larga 1,9 e alta 1,47 metri, la A6 non passa di certo inosservata grazie al suo carattere marcatamente sportivo.

Il frontale presenta la calandra single frame ribassata che si unisce con l’estremità inferiore del paraurti anteriore. D’impatto anche i fari Matrix LED, più sottili e taglienti, così come i blister quattro che sottolineano la vocazione dinamica della vettura. Altro aspetto fondamentale è l’accurato lavoro aerodinamico che le permette di ottenere un CX (coefficiente di penetrazione aerodinamico) di soli 0,25.

Le nervature, che partono dal cofano, proseguono lungo le fiancate muscolose e impreziosite dai cerchi in lega fino a 21”. La linea di cintura alta e il tetto discendente verso il lunotto accentuano ancora di più le sue forme sinuose. Il posteriore presenta una fascia luminosa che raccorda, senza soluzione di continuità, i due gruppi ottici. Per la prima volta su un’Audi, sia i fari che le luci posteriori sono in grado di “comunicare” con l’ambiente circostante allertando in caso di pericolo gli altri utenti della strada.

Salendo a bordo si percepisce la qualità Audi. Ad accoglierci è il palcoscenico digitale che avvolge chi sta al volante con il quadro strumenti da 11,9” e il display touch curvo da 14,5”. Opzionalmente si può adottare anche l’head-Up display e lo schermo da 10,9” per il passeggero anteriore. Il sistema di infotainment è dotato dell’assistente vocale che integra ChatGPT per un’esperienza d’uso ancora più semplice e intuitiva. Potendo contare su un passo di 2,92 metri, lo spazio a bordo della A6 Avant non manca di certo su entrambe le file. Inoltre il bagagliaio offre una capienza che varia da 466 a 1.497 litri.

Sotto la carrozzeria troviamo tutte motorizzazioni ibride. La tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, abbinata a una batteria da 1,7 kWh, è in grado di recuperare energia in fase di frenata e di erogare 24 Cv e 230 Nm di coppia a supporto del propulsore termico migliorando l’efficienza e riducendo i consumi fino al 15%. Tutte le motorizzazioni, inoltre, sono affiancate dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Al lancio sono previste due versioni: il 2.0 TDI diesel da 204 CV e 400 Nm di coppia, con trazione anteriore o integrale quattro ultra, e il più potente V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm di coppia sovralimentato mediante singolo turbocompressore a geometria variabile, con trazione integrale e, a richiesta, differenziale sportivo posteriore. A questi si aggiungeranno in seguito due varianti plug-in hybrid capaci di percorrere oltre 80 km in modalità elettrica.

La variante diesel a trazione integrale si è mostrata estremamente agile e reattiva sulle curve della strada Panoramica Zegna. Sempre scattante, grazie al supporto del motore elettrico, la A6 Avant si districa tra i tornanti piemontesi con disinvoltura. Il merito è sia del telaio che delle sospensioni pneumatiche adattive, quest’ultime un valido alleato sia nei tratti più guidati che in città. Un ruolo importante lo gioca anche lo sterzo integrale che, alle basse velocità, vede le ruote posteriori sterzare in controfase migliorando l’agilità della vettura.

Sui tratti autostradali a sorprendere è sicuramente l’elevata silenziosità, merito del lavoro di insonorizzazione degno dell’ammiraglia A8. Arrivati a Milano, la station wagon di Ingolstadt non teme neppure il traffico cittadino. Anzi, nonostante la sua mole, riesce a districarsi al meglio tra semafori e ingorghi. In termini di sicurezza, la nuova A6 Avant dispone dell’assistente adattivo alla guida evoluto che agisce su accelerazione, frenata e mantenimento della corsia. Già disponibile all’acquisto l’Audi A6 Avant è disponibile in tre allestimenti Business, Business Advanced e S line edition con prezzi che partono da 69.350 Euro.