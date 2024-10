Audi A6 e-tron, si completa la gamma delle Avant e Sportback. Disponibile anche nelle varianti da 326 cv a trazione posteriore

Audi amplia e completa la gamma Audi A6 e-tron, secondo modello basato sulla piattaforma premium elettrica dei quattro anelli. Declinata nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant, Audi A6 e-tron è ora disponibile anche nelle varianti entry level da 326 CV a trazione posteriore, caratterizzata dalla batteria da 83 kWh e dall'autonomia sino a 627 chilometri WLTP, e quattro da 462 CV a trazione integrale elettrica che, complice l'accumulatore da 100 kWh, percorre sino a 716 chilometri WLTP. Primo modello full electric dei quattro anelli disponibile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant, Audi A6 e-tron è stata svelata a luglio nelle varianti «performance» da 381 CV, punto di riferimento della categoria per autonomia - sino a 756 chilometri WLTP - ed «S6», caratterizzata da prestazioni sportive - da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi - grazie al powertrain da 551 CV e alla trazione integrale quattro elettrica. Il powertrain entry level, denominato «e-tron», si avvale di una batteria da 83 kWh (75,8 kWh netti).

Complice la raffinata aerodinamica - con un CX di 0,21, la gamma Audi A6 e-tron fa registrare il miglior valore della storia Audi - la vettura percorre sino a 627 chilometri WLTP in configurazione Sportback e sino a 598 chilometri WLTP nella versione Avant. Grazie alla potenza massima di ricarica in DC di 225 kW è possibile ripristinare sino a 260 chilometri di percorrenza in 10 minuti presso una stazione HPC.Audi A6 Sportback e-tron e Audi A6 Avant e-tron, forti di 326 CV e 435 Nm di coppia, scattano da 0 a 100 km/h in 7 secondi e toccano i 210 km/h (autolimitati). Batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti) analogamente alle altre varianti in gamma - fatta eccezione per la citata Audi A6 e-tron - per Audi A6 e-tron quattro, dotata di un'unità PSM (sincrona a magneti permanenti) in corrispondenza dell'assale posteriore e di un'unità asincrona (ASM) all'avantreno in grado di erogare, rispettivamente, 580 e 275 Nm di coppia.

La potenza massima complessiva si attesta a 462 CV cui conseguono uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima, autolimitata, di 210 km/h per entrambe le configurazioni di carrozzeria. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, un valore di riferimento per la categoria, Audi A6 e-tron quattro ripristina sino a 290 km di autonomia in dieci minuti presso una stazione HPC. Lo stato di carica (SoC) passa dal 10% all'80% in 21 minuti. L'autonomia si attesta a 716 chilometri WLTP per Audi A6 Sportback e-tron quattro, 685 chilometri WLTP per Audi A6 Avant e-tron quattro. Valori, anche in questo caso, di riferimento per il segmento E premium full electric a trazione integrale e cui si affiancano highlights condivisi con il resto della gamma quali l'abitacolo caratterizzato dal «palcoscenico digitale» e la digitalizzazione di cui sono emblema il comando vocale abbinato all'intelligenza artificiale, i retrovisori esterni virtuali di seconda generazione e il tetto panoramico elettrocromatico. Audi A6 e-tron e Audi A6 e-tron quattro, certificate carbon neutral analogamente al resto dell'offerta europea full electric Audi - un unicum sul mercato - sono disponibili negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition. Attese nelle Concessionarie italiane nel corso del primo trimestre 2025, Audi A6 Sportback e-tron e Audi A6 Avant e-tron sono proposte con prezzi a partire da, rispettivamente, 65.500 euro e 68.000 euro. Listino da 79.500 euro e da 82.000 euro per le varianti a trazione integrale Audi A6 Sportback e-tron quattro e Audi A6 Avant e-tron quattro.