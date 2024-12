Audi A6 e-Tron Sportback e Avant, tutti i valori dei Quattro Anelli esaltati dal Bev

A distanza di tre anni dalla presentazione del concept ad Auto Shanghai le nuove A6 e-Tron Sportback e Avant scendono finalmente in strada, in vista del lancio commerciale (anche in Italia) previsto per le fine di febbraio 2025. Lo fanno con un format diverso dalle precedenti elettriche dei Quattro Anelli, che rappresenta una nuova fase della 'trasformazione' della mobilità e che propone auto con carrozzerie tradizionali - in questo caso Sportback e Avant - e senza che nessun elemento esterno sottolinei che il sistema propulsivo è e-Tron e non termico. Come secondo modello realizzato sulla piattaforma Premium Electric (PPE), A6 e-Tron presenta i punti di forza di questa architettura - in termini di prestazioni, autonomia, efficienza e ricarica, oltre alla prima concretizzazione del concetto di pianale piatto - ma con un look esterno assolutamente trasversale rispetto alle altre Audi con motori ibridi. A6 e-Tron, non importa che sia Sporback o Avant, è imponente, sportivo e perfettamente proporzionato.

E come molte caratteristiche innovative che sono da vera Audi, e non solo da e-Tron. E' il caso degli specchietti retrovisori esterni virtuali di seconda generazione, un tetto panoramico in vetro con controllo della trasparenza e il logo con in Quattro Anelli illuminati nella parte posteriore. O ancora dell'attenzione prestata nel far convivere nel frontale i valori stilistici con quelli funzionali. Osservata anteriormente A6 e-Tron è tanto armoniosa e omogenea quanto espressiva. Il design ultrasottile delle luci di marcia diurna e l'ampia griglia conferiscono alle due versioni - che non differiscono frontalmente - un aspetto piatto e largo sulla strada. Una mascherina nera circonda il singleframe che, trattandosi in un modello elettrico, è completamente chiuso senza nemmeno sfiorare quel look 'stile Tesla' che penalizza molti atri modelli Bev della concorrenza. Un valore estetico, e una forte presenza su strada - come tutte le Audi di fascia media e alta - quello di A6 e-Tron che corrisponde alla sua importanza come segmento E nel posizionamento del portfolio dei Quattro Anelli, al di sopra della nuova A5 solo ICE che è invece una segmento D.

«La A6 e-Tron è il primo modello Audi completamente elettrico disponibile come Sportback e Avant - ha commentato Gernot Döllner, ceo di Audi AG - e il suo design sorprendente offre la migliore aerodinamica tra i nostri modelli e, di conseguenza, una migliore efficienza. Con la sua autonomia di oltre 700 chilometri e le eccezionali caratteristiche dinamiche, ha le carte in regola per entusiasmare i guidatori che decidono di passare alla mobilità elettrica». Qualità che derivano dall'attenzione che gli ingegneri di Ingolstadt hanno dedicato al cuore della A6 e-Tron (il propulsore elettrico) ma anche alla batteria e a tutti gli elementi di gestione che - forse più che in un modello tradizionale a benzina o gasolio - contribuiscono a rendere piacevole, efficiente, emozionante (se richiesto) e sicuro l'uso di una Bev. Nella nuova A6 e-Tron i motori elettrici (quello asincrono sull'asse anteriore e quello a magneti permanenti sul retrotreno) sono, ad esempio, più compatti: occupano il 30% di spazio in meno con una riduzione del peso di circa il 20%. Sviluppate prestando la massima attenzione all'efficienza, all'acustica e al design modulare questa unità propongono soluzioni molto raffinate, come il rotore e statore con innovativo sistema di raffreddamento diretto, e come i semiconduttori in carburo di silicio a risparmio energetico nell'inverter a impulsi. E si distinguono anche per il minimo utilizzo di terre rare pesanti.

Al lancio sul mercato, per A6 e-Tron Sportback o Avant sono disponibili due livelli di potenza, con 210 kW di sistema (240 kW in modalità Launch Control) e 'performance' da 270 kW di sistema (280 kW in modalità Launch Control). Nel primo caso l'accelerazione 0-100 km/h si realizza in 6,0 secondi e nel secondo in 5,4 secondi. A seconda dei mercati A6 e-Tron viene proposta anche in una variante più 'accessibile' con la sola trazione posteriore e una batteria da 75,8 kWh netti. Ed anche in un altra versione con trazione integrale Quattro e batteria da 94,9 kWh netti. E' prevista anche una S6 e-Tron con trazione Quattro e una potenza di 370 kW (405 kW con Launch Control) che sposta ancora più in alto l'asticella delle prestazioni, con un tempo 0-100 in 4,5 secondi.