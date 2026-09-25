Audi abbassa la soglia d'ingresso: la nuova A3 "Design" punta sui clienti più giovani

C'è un numero, nel lancio della nuova Audi A3, che sintetizza la visione di questa nuova Audi compatta: 297 euro al mese. È la rata indicata da Audi per la versione d'accesso Sportback 1.5 TFSI da 116 CV con finanziamento Audi Value, ed è una cifra pensata per essere messa a confronto con quella di un'Audi Q2 (335 euro) o addirittura di un'Audi A1 allstreet (270 euro), due modelli di categoria inferiore. Il messaggio è chiaro: a parità di impegno economico, un cliente che oggi guarda a un'utilitaria o a un piccolo crossover potrebbe permettersi una compatta premium.

Una nuova porta d'ingresso. Lo strumento con cui Audi prova a rendere concreta questa equazione è la versione Sportback Design, che da ottobre sostituisce la precedente Business come allestimento più accessibile della gamma A3. Il listino parte da 32.600 euro per la motorizzazione 1.5 TFSI da 116 CV e da 43.100 euro per la variante ibrida plug-in da 204 CV — rispettivamente 850 e 1.500 euro in meno rispetto ai corrispondenti modelli Business.

Ma la scelta del nome "Design" non è casuale. Invece di limitarsi a togliere dotazioni per contenere il prezzo, come spesso accade con gli allestimenti base, Audi ha puntato su elementi ad alto impatto estetico normalmente riservati alla fascia più alta della gamma.

Cosa offre davvero la versione entry level . Sul piano meccanico, la Sportback Design non è disponibile con un solo motore ma con tre opzioni, tutte basate sul quattro cilindri 1.5 TFSI a benzina: la variante da 116 CV con cambio manuale, pensata per chi cerca il prezzo più contenuto in assoluto; la stessa potenza abbinata al cambio automatico S tronic a doppia frizione e alla tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, che secondo Audi consente di ridurre i consumi fino a 0,4 litri ogni 100 km nell'uso reale; e un gradino superiore da 150 CV, sempre mild-hybrid con cambio automatico.

A completare l'offerta, l'unica variante elettrificata in senso proprio: la e-hybrid plug-in da 204 CV, che abbina il motore a benzina a un'unità elettrica alimentata da una batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh utilizzabili), con un'autonomia dichiarata fino a 142 km in ciclo WLTP e ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% in meno di mezz'ora.

Sul fronte estetico, il tratto distintivo dell'allestimento sono i cerchi in lega da 18 pollici, insieme ai vetri posteriori e del lunotto oscurati. È una scelta che risponde a una logica precisa: far percepire l'ingresso di gamma non come una rinuncia, ma come un'alternativa esteticamente convincente a un prezzo più accessibile.

Sul fronte tecnologico, la Design non rinuncia a nulla di ciò che caratterizza la nuova A3: il cruscotto digitale Audi digital stage, composto dal quadro strumenti da 11,9 pollici e dal display MMI da 12,8 pollici, è di serie fin dal primo livello di allestimento, così come l'airbag centrale anteriore e i principali sistemi ADAS (cruise control, retrocamera, frenata automatica d'emergenza). A questo si aggiunge la possibilità di attivare in un secondo momento dotazioni opzionali — le cosiddette Functions on Demand — e i servizi connessi Audi connect, ora sottoscrivibili anche con abbonamento mensile e non solo per periodi fissi: una flessibilità pensata per chi entra in gamma con il budget più contenuto, ma vuole poter personalizzare l'auto nel tempo.