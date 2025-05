Audi, la famiglia delle coupé 4 porte EV si allarga: ecco e-tron GT quattro. L'essenza del granturismo

Nuova Audi e-tron GT quattro amplia la famiglia della coupé a quattro porte full electric andando ad affiancare le note Audi S e-tron GT, Audi RS e-tron GT e Audi RS e-tron GT performance. Prodotta presso l'Audi Böllinger Höfe, il sito d'eccellenza certificato carbon neutral nelle vicinanze dello stabilimento tedesco di Neckarsulm, la vettura arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre con prezzi a partire da 112.900 euro.

Contraddistinta da una potenza massima di 585 CV in modalità launch control, da 625 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi cui contribuisce un alleggerimento sino a 40 chilogrammi rispetto alle «sorelle» già a listino, grazie alla batteria da 105 kWh (97 kWh netti) - condivisa con il resto della gamma - può contare su di un'autonomia massima sino a 622 chilometri WLTP, valore al top dell'offerta Audi e-tron GT, complici consumi d'energia contenuti in 17,8 - 19,3 kWh ogni 100 km. Caratteristiche che vanno a rafforzare la vocazione granturistica del modello: alle elevate prestazioni favorite dalla trazione quattro elettrica - basata sull'azione dei due motori a elettroni, uno in corrispondenza di ciascun assale, in grado di regolare permanentemente e in modo completamente variabile la distribuzione della spinta tra avantreno e retrotreno - e al baricentro fortemente ribassato, inferiore persino alla supercar Audi R8, si accompagnano il generoso range favorito dal CX di 0,24, al top della gamma, e un comportamento dinamico che, grazie alla disponibilità delle sterzo integrale e delle sospensioni attive, consente di spaziare dal comfort di un'ammiraglia all'handling di una sportiva pura.

La fruibilità della vettura è rimarcata dalla potenza di ricarica in corrente continua (DC) sino a 320 kW, condivisa con le altre varianti a listino. In 10 minuti è possibile ripristinare sino a 285 km di range presso una stazione HPC. Vantaggi competitivi cui contribuiscono la raffinata gestione termica e il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente quante ricariche siano necessarie per raggiungere una destinazione, interagendo con il pre-condizionamento della batteria in previsione del «rifornimento» HPC a 800 Volt. La silhouette bassa di Audi e-tron GT è resa possibile da due marcate svasature lungo il pacco batteria, denominate «foot garage», che permettono ai passeggeri posteriori di godere d'una abitabilità a livello sia delle gambe sia della testa nonostante la linea rastremata del tetto e l'andamento fortemente inclinato dei montanti.

Guidatore e passeggero anteriore beneficiano del comfort portato in dote dai sedili sportivi di serie, regolabili a 8 vie e caratterizzati dai poggiatesta integrati. Quanto alle sedute posteriori, gli schienali sono abbattibili e frazionabili 40/20/40. Il bagagliaio ha una capienza di 405 litri, cui si aggiunge un secondo vano di carico anteriore da 77 litri.