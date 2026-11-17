La nuova Audi Q9 fa il suo esordio ufficiale sul mercato italiano. La Casa dei quattro anelli ha scelto la cornice del Forum della Piccola Industria di Confindustria — tenutosi a Roma il 13 e 14 novembre — per svelare in anteprima nazionale la sua inedita ammiraglia. L'evento consolida la sinergia tra il costruttore tedesco e l'associazione degli industriali, un rapporto avviato nel 2019 in cui Audi ricopre il ruolo di Main Partner.

Design, abitabilità e tecnica. Posizionata al vertice della gamma SUV del marchio, la Q9 punta a ridefinire gli standard del segmento premium combinando generose dimensioni, comfort di bordo e tecnologie avanzate, senza rinunciare al piacere di guida. Le caratteristiche principali del modello includono: Piattaforma e meccanica: Sviluppata sull'architettura premium termica PPC, integra di serie o a richiesta la trazione integrale quattro, lo sterzo integrale e le sospensioni pneumatiche adattive. Spazio e lusso a bordo: L'abitacolo offre una configurazione modulabile a 6 o 7 posti. Tra gli equipaggiamenti spiccano le porte ad apertura automatica, le poltrone singole a regolazione elettrica per la seconda fila e il tetto panoramico più grande mai montato su una vettura Audi.

Il peso strategico del mercato aziendale. La vetrina capitolina ha permesso al brand di ribadire la centralità del settore corporate nelle proprie strategie commerciali. Stando ai numeri forniti da Audi Italia, il comparto B2B assorbe oggi il 65% delle immatricolazioni complessive, confermando che circa due clienti su tre scelgono il marchio per esigenze professionali. «Presentare la nuova Audi Q9 in anteprima italiana al Forum Piccola Industria conferma l'importanza della nostra partnership con Confindustria e il nostro impegno a mettere a disposizione delle imprese competenze e soluzioni che rendono più semplici le loro scelte di mobilità» — Timm Barlet, Managing Director di Audi Italia.

L'ecosistema "Audi for business". Per rispondere alle sfide della transizione energetica e dell'ottimizzazione dei costi, la casa automobilistica affianca al prodotto il programma Audi for business. Si tratta di una piattaforma integrata di consulenza e servizi pensata per supportare le aziende nella definizione delle car list e nell'amministrazione dei parchi auto, grazie all'affiancamento di Key Account Manager dedicati. La struttura operativa si divide in due rami principali per adattarsi alle diverse scale aziendali: Un canale diretto, dedicato alle realtà strutturate con grandi flotte. Una rete di concessionari certificati e specializzati sul territorio, pensata per le piccole e medie imprese. L'obiettivo finale è offrire soluzioni di mobilità su misura, calibrate sulle specifiche necessità operative e sul grado di elettrificazione richiesto da ciascuna impresa.