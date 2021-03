Audi migliora l’efficienza di A6, A6 Avant e A7 Sportback. Nuova batteria per le plug-in: autonomia EV di 74 km e 100 km/litro i consumi

INGOLSTADT - Una batteria al litio da 17,9 kWh che consente di percorrere sino a 73 chilometri (WLTP) con emissioni zero allo scarico è la novità principale delle versioni ibride plug-in di Audi A6 berlina, di Audi A6 Avant e della coupé 5 porte Audi A7 Sportback. Questo sensibile miglioramento dell’efficienza e dell’autonomia elettrica che - grazie alla batteria posizionata sotto il vano bagagli che passa dai precedenti 14,1 kWh agli attuali 17,9 kWh (+27%) - permette un importante incremento dell’autonomia in modalità puramente elettrica. Nuova anche la gamma dei programmi di marcia che affianca alle precedenti modalità EV, Auto e Battery Hold la nuova configurazione Battery Charge, settaggi questi che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica, al risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio oppure alla ricarica della batteria.

Nella nuova modalità Battery Charge il propulsore termico di A non solo trasmette il moto alle ruote, ma contribuisce al funzione del motore elettrico come alternatore. In questo modo è possibile recuperare circa l’1% di carica per ogni chilometro percorso sino al raggiungimento della soglia dell’80% d’energia nella batteria. Da notare che la tecnologia di recupero deriva da Audi e-Tron, prima vettura elettrica della Casa dei Quattro Anelli: il motore elettrico si occupa delle decelerazioni lievi - le più frequenti nella marcia quotidiana - mentre le frenate di media intensità sono di competenza dei freni idraulici tradizionali. In questa nuova configurazione ibrida plug-in potenziata Audi A6 berlina, Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback coniugano performance sportive, elevata efficienza e versatilità, con powertrain che vanno da 299 a 367 Cv di potenza, abbinati alla trazione integrale Quattro con tecnologia Ultra e il cambio a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti. Il dato più interessante, oltre all’accelerazione da 0 a 100 km/h che si realizza in 5,6 secondi, sono i consumi di benzina come percorrenze che possono raggiungere (a seconda dell’impiego in modalità 100% elettrica) i 100 chilometri/litro a batteria carica. Da notare che queste novità tecnologiche non modificano la spaziosità interna dei tre modelli, tanto che la capienza massima del bagagliaio, nel caso di Audi A6 Avant, tocca i 1.535 litri.

La gamma Audi A6 TFSI-e coniuga tutte le caratteristiche distintive della tecnologia PHEV dei quattro anelli. All’autonomia a zero emissioni ideale per il commuting urbano e alle prestazioni sportive abbina infatti consumi da scooter, la versatilità tipica delle berline e famigliari dei quattro anelli e sensibili vantaggi in termini di mobilità e fiscalità. Nel dettaglio A6 e Audi A6 Avant 2.0 (55) TFSI-e 367 Cv vedono l’autonomia elettrica passare da un massimo di, rispettivamente, 55 e 51 km a 68 e 66, mentre le versioni 2.0 (50) TFSI-e 299 Cv e 2.0 (55) TFSI-e 367 Cv di Audi A7 Sportback si attestano a 69 e 66 km anziché i precedenti 57 e 52. Valori di assoluto riferimento e che, specie nel caso della Avant dei Quattro Anelli, costituiscono il benchmark tra le famigliari premium. Il powertrain è composto da un 4 cilindri 2.0 TFSI turbo a iniezione diretta portato dai precedenti 252 agli attuali 265 Cv, e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S Tronic a 7 rapporti. Le versioni 50 TFSI-e possono così contare su di una potenza di sistema di 299 Cv e 450 Nm di coppia, mentre le varianti 55 TFSI-e si attestano a 367 Cv e 500 Nm disponibili a un regime di soli 1.250 giri.

Valori che garantiscono prestazioni degne di una sportiva a fronte di un fabbisogno di carburante, a batteria carica, straordinariamente ridotto. Audi A6 e Audi A6 Avant 2.0 (55) TFSI-e Quattro S Tronic scattano infatti da 0 a 100 km/h in, rispettivamente, 5,6 e 5,7 secondi e raggiungono la velocità massima autolimitata di 250 km/h oppure 135 km/h in modalità 00% elettrica. I consumi nel ciclo combinato WLTP sono di 1,1 - 1,4 e 1,3 - 1,5 litri ogni 100 chilometri a fronte di emissioni di 27- 33 e 30 - 36 grammi/km di CO2, valori mediamente inferiori del 30% rispetto al passato . Best performer, quanto a efficienza, è la berlina Audi A6 2.0 (50) TFSI-e Quattro S Tronic 299 Cv che, a una accelerazione 0-100 km/h in 6,2 secondi, abbina una percorrenza nel ciclo combinato WLTP sino a 100 chilometri/litro a batteria carica.