Audi Q3 e Q3 Sportback TFSI e, arrivano i primi suv compatti plug-in. Potenza totale di 245 cv e coppia di 400 Nm

ROMA - Audi rafforza la sua offerta votata alla mobilità ecosostenibile. Con il debutto di Audi Q3 e Q3 Sportback TFSI e, la casa dei quattro anelli amplia la gamma dei modelli ibridi plug-in e introduce i primi suv compatti con tecnologia PHEV della propria storia. Alla potenza complessiva di 245 CV, alle performance e ai vantaggi fiscali si affiancano l’autonomia elettrica sino a 51 chilometri WLTP, l’efficienza, l’abitacolo digitalizzato e gli ADAS derivati dai modelli di categoria superiore. Il powertrain di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback TFSI e è composto da un 4 cilindri 1.4 TFSI - turbo a iniezione diretta della benzina - da 150 CV e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti.

La trazione è anteriore, mentre l’unità a zero emissioni può contare su 116 CV e 330 Nm di coppia ed è integrata, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 6 rapporti. Il motore termico 1.4 TFSI e il propulsore elettrico erogano complessivamente 245 CV e 400 Nm di coppia. Nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic scattano da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e raggiungono una velocità massima di 210 km/h (140 km/h in modalità puramente elettrica) a fronte di consumi, a batteria carica, di 1,4 - 1,7 litri ogni 100 chilometri nel ciclo combinato NEDC con emissioni di 32 - 39 grammi/chilometro di CO2 per il suv compatto, di 33 - 38 grammi/km per il suv coupé. La batteria agli ioni di litio, sistemata nel pianale nella zona antistante l’assale posteriore, è caratterizzata da 96 celle prismatiche e accumula 13 kWh. Come impostazione di base, entrambe le vetture si avviano in modalità elettrica (EV) a meno di temperature sensibilmente inferiori a 0øC. Il guidatore può poi decidere liberamente se e come intervenire nell’interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico.

A tal proposito, sono disponibili i programmi di marcia «EV», «Auto», «Battery hold» e «Battery charge» che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica, al risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio oppure alla ricarica della batteria. Tramite il sistema Audi drive select, di serie, il conducente ha a disposizione i classici programmi di guida auto, comfort, dynamic e individual che permettono di incidere sull’erogazione, la soglia d’interazione tra i motori, gli innesti della trasmissione S tronic e la taratura dello sterzo. Il sistema di recupero dell’energia deriva da Audi e-tron, prima vettura integralmente elettrica dei quattro anelli. Progettato per garantire un’elevata efficienza, permette di recuperare sino a 40 kW di potenza. La frenata elettroidraulica vede il motore elettrico, chiamato ad agire quale alternatore, occuparsi delle decelerazioni lievi: le più frequenti nella marcia quotidiana. I freni a servoassistenza elettrica costituiscono una novità. La gamma cerchi prevede ruote dal design esclusivo con dimensionamenti da 17 a 20 pollici. L’assetto è rialzato di 10 mm. Nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback TFSI e possono essere ricaricate a corrente alternata (AC) - con potenza massima sino a 3,6 kW - mediante la rete di casa a 230 Volt oppure grazie a un impianto trifase a 400 Volt: in quest’ultimo caso, in poco meno di quattro ore, partendo da zero, viene ripristinato il 100% dell’energia nella batteria ad alto voltaggio.

I clienti possono inoltre «rifornire» in tutta comodità durante il viaggio grazie al servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce la fruizione di una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 184.000) in 25 Paesi europei con un unico contratto e un’unica card. L’abitacolo è ampio e modulare. Di serie, il divanetto a tre posti può essere regolato in longitudine di 130 millimetri. Gli schienali, frazionabili in tre parti, sono inclinabili in sette posizioni. Una volta abbattuti, il volume del bagagliaio cresce da 380 a 1.375 litri per Audi Q3 TFSI e, da 380 a 1.250 litri per Audi Q3 Sportback TFSI e. Il sistema MMI si avvale della piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3. Il display a colori MMI touch da 10,1 pollici, di serie, mostra i flussi d’energia. Quanto ai servizi Car-to-X, nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic si avvalgono dell’intelligenza collettiva della flotta Audi. Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic, attese nelle concessionarie italiane nel corso del primo trimestre del 2021, beneficiano di tutti i vantaggi in termini di mobilità e fiscalità connessi all’omologazione ibrida.