Q3, rivoluzione tecnologica. Il nuovo Suv compatto firmato Audi verso il futuro senza rinunciare al diesel

Come il Molo Trapezoidale di Palermo, frutto di un recente processo di rigenerazione urbana, anche l'evoluzione dell'Audi Q3 attraversa il presente e si proietta nel futuro. Non a caso è stata scelta questa location per la prima italiana del Suv compatto dei quattro anelli, svelato anche in versione Sportback. Bestseller del marchio a livello di vendite nel mercato italiano, Q3 dal 2011 è stata prodotta in oltre 2 milioni di esemplari, 155 mila dei quali arrivati in Italia. La prova in anteprima sulle strade nei dintorni della città siciliana attraversando anche un breve tratto sterrato. Per la nostra presa di contatto abbiamo scelto la versione che sarà tra le più apprezzate in Italia, la 2.0 TDI con 150 CV e 360 Nm di coppia, una variante destinata a chi fa tanta strada, e che più avanti sarà disponibile anche in abbinamento con la trazione integrale quattro e con una potenza maggiorata a 193 CV. Da fuori le proporzioni non cambiano, perché i 4,7 cm in più in lunghezza influiscono poco da questo punto di vista, così come l'altezza ridotta di 1,5 cm e la larghezza incrementata di 0,3 cm. Ma il nuovo frontale, che sottolinea il family feeling con gli ultimi modelli della casa di Ingolstadt, offre uno sguardo più penetrante con i gruppi ottici sdoppiati e diventa più imponente con la nuova calandra più grande e più alta.

Anche al posteriore i gruppi ottici sono protagonisti: sono OLED, uniti da una linea luminosa che si estende per tutta la vista posteriore, e persino il logo del quattro anelli si illumina di rosso. Lo spazio a bordo non manca, mentre il bagagliaio scende a 477 litri di capienza con 5 posti in uso, ma c'è il trucco: un divano posteriore scorrevole di 13 centimetri per ampliarlo notevolmente quando dietro non siede nessuno. Abbattendo le sedute posteriori, invece, si sfiorano i 1.400 litri. La vera novità nell'abitacolo, oltre al rivestimento con un nuovo materiale soffice al tatto per console centrale e i pannelli porta, riguarda la nuova interfaccia grafica, che debutta sulla Q3, con icone a sfondo chiaro e più grandi. Sul Suv arrivano cambiamenti anche per il virtual cockpit, che consente anche la visualizzazione delle mappe. Sulla plancia c'è un unico schermo composto da un display da 12,3 pollici per l'infotainment e da uno da 11,9 pollici per la strumentazione. Come per i modelli di gamma superiore, anche questo Suv adotta il sistema operativo Android automotive OS e un assistente vocale migliorato nell'interazione con il conducente.

Le novità però non finiscono qui, perché la Q3 guadagna nuovi comandi. Nello specifico, il selettore del cambio è stato spostato dietro il volante, sulla destra, mentre a sinistra c'è un satellite dedicato a luci, tergicristalli e indicatori di direzione, forse un tantino affollato. In questo modo si libera spazio sul tunnel centrale. Una volta in marcia il comfort è la sensazione predominante, unito alla semplicità di utilizzo: dopo pochi chilometri si entra subito in sintonia con l'auto, silenziosa, eppure briosa all'occorrenza, con un motore onesto e collaudato, ma affinato al punto che la sintonia con il cambio automatico a 7 rapporti è totale. L'assetto, pur rigoroso in curva, è morbido, gradevole anche sulle asperità, e ci ha consentito di affrontare uno sterrato leggero senza controindicazioni. Per i consumi attendiamo un test più lungo, ma con il diesel su questo fronte è difficile sbagliare. Volendo, si possono avere l'assetto sportivo o gli ammortizzatori adattivi, mentre tra gli accessori che rendono più semplice la guida c'è anche un pacchetto che offre il cambio di corsia assistito o il nuovo assistente al parcheggio, che assimila fino a 5 diverse tipologie di manovre che l'auto può effettuare in modo autonomo.

Inoltre, l'emergency assist 2.0 consente alla vettura di prendere il comando per spostarsi sulla corsia d'emergenza e fermarsi con le quattro frecce chiamando i soccorsi quando il guidatore non è più in grado di gestire il veicolo. Sul fronte della sicurezza sono disponibili tra gli accessori anche i fari Matrix LED digitali con moduli a micro LED spessi come un capello che generano fasci luminosi per evidenziare la corsia da mantenere a supporto del conducente in condizioni di bassa visibilità e, all'occorrenza proiettano segnali di pericolo sulla strada o un fiocco di neve quando il clima diventa particolarmente rigido. Disponibile nei 3 allestimenti Business, Business Advance ed S line edition, la nuova Q3 arriverà in concessionaria a fine ottobre e il prezzo di attacco è di 42.500 euro. Da sottolineare che la motorizzazione a gasolio, in versione Business, ha un costo inferiore di 1.300 euro rispetto allo stesso allestimento del modello precedente, una differenza che sale a 2.000 euro per la 1.5 mild hybrid. La Sportback, invece, arriverà a fine anno in concessionaria con un costo d'ingresso di 44.500 euro.