Audi Q3, tre tipi di propulsione con più sportività e tecnologia, ma ad un prezzo inferiore

La nuova Audi Q3 punta ad aggredire le avversarie con un prezzo che parte da 42.500 euro, 1.300 euro in meno rispetto all’attuale, ma con contenuti superiori per sicurezza, comfort e connettività confermando la qualità del marchio dei Quattro Anelli con uno stile ancora più sportivo e dimensioni sostanzialmente invariate.

La nuova Q3 infatti è lunga 4,53 (+5 cm), ma è larga 1,86 come l’attuale – solo 3 mm di differenza) ed è anzi più bassa di 1,5 cm (1,60 metri) a sottolineare la suddetta sportività e a tutto vantaggio dell’efficienza aerodinamica con un cx che scende da 0,34 a 0,32. La tedesca è basata sulla piattaforma MQB Evo portando a bordo tutte le innovazioni già implementate su altri modelli del gruppo aggiungendovi anche il sistema infotelematico basato su Android Automotive, una nuova ergonomia e alcune soluzioni prese dalle altre Audi di segmento superiore.

La più appariscente è il sistema di illuminazione con i fari a matrice dotati di microled capaci di affiancare i sistemi di assistenza alla guida e la comunicazione con l’ambiente circostante con proiezioni che migliorano la sicurezza. Le luci posteriori inoltre sono OLED, dal consumo energetico inferiore e con un livello di luminosità e definizione cromatica di altissimo livello. In più si possono selezionare diverse animazioni di benvenuto e firme luminose.

Di rilievo inoltre la dotazione di sicurezza che prevede, oltre ai sistemi che permettono la guida autonoma di livello 2, anche il cambio di corsa automatico, l’emergency assist di seconda generazione che, in caso di malore del conducente, arresta automaticamente la vettura sulla corsia d’emergenza e chiama i soccorsi e infine il sistema di parcheggio automatico che può imparare fino a 5 manovre e cercare il posteggio memorizzando fino a 50 metri di strada in modo da poter compiere la manovra andando in retromarcia senza possibilità di errore.

Il posto guida è contraddistinto da un pannello avvolgente formato dal display da 11,9” della strumentazione (integrabile con head-up display) e dallo schermo a sfioramento da 12,8” dotato di una nuova interfaccia grafica, con pulsanti personalizzabili chiari su fondo scuro, e l’assistente vocale di bordo collegato anche con ChatGPT. Nuovi i comandi dietro il volante con il selettore del cambio portato, per la prima volta su un’Audi, sul piantone con un comando simmetrico a quello per gli indicatori di direzione e il lampeggio.

Da segnalare il divanetto posteriore abbattibile 40/20/40 e scorrevole per 13 cm così da avere un vano che può passare da 488 a 575 litri viaggiando in 5 fino ad averne 1.397 se si è solo in due. I motori al lancio hanno tutti il cambio doppia frizione a 7 rapporti. Si parte dall’1,5 litri da 150 cv con sistema di disattivazione dei cilindri e sistema mild-hybrid a 48 Volt che fornisce allo spunto 9 kW e 50 Nm, poi c’è il 2 litri da 204 cv o 265 cv, entrambi con la trazione integrale.

Ci sono anche il diesel da 150 cv e l’ibrido plug-in da 272 cv con unità termica 1.5, batteria da 25,7 kWh (circa 20 kWh netti) ricaricabile a 11 kW o addirittura a 50 kW in corrente continua per un’autonomia in elettrico di 119 km. Più avanti, nel corso del 2006, arriveranno il diesel 2 litri da 193 cv con la trazione integrale e un’ulteriore ibrida plug-in da 204 cv. In arrivo c’è anche la variante Sportback dallo stile ancora più sportivo che costa 2.000 euro in più a parità di motore e allestimenti. Quest’ultimi sono tre e il prezzo parte da 42.500 euro, la diesel costa 43.800 euro e l’ibrida plug-in 49.500 euro.