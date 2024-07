Audi Q4 35 e-tron è la nuova versione d'accesso alla gamma. Ha 170 cv ed un'autonomia di 365 km

Si amplia verso il basso la gamma della vettura elettrica più venduta di Audi, la Q4 e-tron, con la versione 35, disponibile da questo mese ed alimentata da una batteria da 55 kWh (52 kWh netti), per un'autonomia capace di raggiungere i 365 km. Questo modello sfrutta la chimica delle celle migliorata per il bacco batteria, in modo da poter recuperare dal 10 all'80% di energia in soli 25 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida, dove accetta fino a 145 kW di potenza. Il powertrain da 170 CV montato sull'asse posteriore le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 160 km/h.

Inoltre, a livello tecnologico, l'aggiornamento del sistema di navigazione consente di pianificare la ricarica in modo più preciso, mentre il collegamento con lo smartphone avviene sia in modalità wireless che tramite cavo USB-C. Non manca ChatGPT, che sarà integrata nei comandi vocali di tutte le Q4 e-tron, e permetterà di controllare l'infotainment, la navigazione, il climatizzatore, e di porre domande. I prezzi, in base a quanto riportato dal sito media europeo del brand, partiranno da 45.600 euro per la Q4 35 e-tron e da 47.600 euro per la Q4 Sportback 35 e-tron, e la vettura, in entrambe le versioni, è già ordinabile.