Audi Q5 55 Tfsi e quattro, alte prestazioni e maggiore sostenibilità. In solo elettrico arriva fino a 45 km

BAJA SARDINIA – Esclusiva in tutto. A cominciare dalla località dove debutta in Italia in anteprima nazionale. Cioè al Phi Beach di Baja Sardinia, in Costa Smeralda, dove la filiale nazionale della casa dei Quattro Anelli è impegnata da 12 anni a fianco dello Yacht Club. La Audi Q5 55 Tfsi e quattro è la variante plug-in del prestigioso Suv di Ingolstadt.

La Q5 Phev assicura alte prestazioni (e anche qualcosa in più) ed allo stesso tempo una maggiore sostenibilità ambientale grazie alla propulsione elettrica che arriva fino a 45 chilometri del nuovo ciclo di omologazione Wltp (la percorrenza è stata aggiornata al rialzo rispetto alle prime comunicazioni). La soluzione plug-in abbina l'unità elettrica da 142 cavalli al turbo benzina da 2.0 litri da 252. La potenza complessiva raggiunge i 367 cavalli con 500 Nm di coppia (da 1.250 giri). L'accelerazione da 0 a 100 orari in 5,3 secondi. I consumi dichiarati, sempre con i più selettivi test Wltp, oscillano tra i 2,1 ed i 2,7 l/100 km. La velocità massima raggiunge invece i 239 orari.

La batteria che alimenta il motore a zero emissioni piazzato all'interno del cambio è da 14,1 kWh ed è stata piazzata dagli ingegneri sotto il bagagliaio. Il circuito di raffreddamento è accoppiato al climatizzatore a pompa di calore. Il Suv a trazione integrale quattro rappresenta il primo modello della nuova famiglia di vetture ibride plug-in della casa dei Quattro Anelli e rientra nell'offensiva elettrificata dell'intero colosso tedesco.

La soluzione “alla spina” è stata adottata per la best seller della gamma “Q”. Si tratta di un'auto ambiziosa, oltre che costosa, e non è certo un caso che Audi sia presente così spesso in Sardegna ed in altre selezionate località turistiche del Belpaese, anche in montagna. A seconda delle condizioni e dell'umore, chi sta al volante può optare la modalità di guida preferita tra quelle EV (esclusivamente elettrica), Auto e Hold (mantenimento del livello di carica della batteria). La Audi Q5 Phev è già ordinabile a partire da 63.300 euro equipaggiata di serie tra le altre cose con il pacchetto S Line per gli esterni. Con 1.500 euro si può acquistare la versione Business, che di serie include tra le altre cose il pacchetto di navigazione ed il sistema di assistenza al parcheggio plus. Arriverà nelle concessionarie in autunno.