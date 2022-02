Audi Q5 e-Tron, Suv elettrico a 7 posti esclusivo per la Cina. Nasce da JV con SAIC e risponde alle esigenze del mercato locale

Prosegue il programma di diversificazione dell’offerta di Audi riservata al mercato cinese e alle particolarità della (importante) clientela locale sia in termini di abitabilità che di software. Con l’apertura degli ordini - prezzi a partire da 395.500 yuan cioè 55.124 euro - è iniziata la vendita della Q5 e-Tron, secondo modello dopo la Q4 e-Tron nell’ambito del progetto che la Casa dei Quattro Anelli ha varato con il partner SAIC. Il suv elettrico, costruito nello stabilimento di Shanghai sulla piattaforma per MEB del Gruppo Volkswagen - la stessa che fornisce le basi per le Audi Q4 e-Tron e Volkswagen ID.4/ID.6 - viene proposta in Cina in nove livelli di allestimento e deriva nel design dalla Audi Concept Shanghai che era stata mostrata nel 2021 ad Auto Guangzhou. Si tratta di un’auto dalle dimensioni generose (misura 4.876 mm di lunghezza, 1.860 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza con un passo di 2.965 mm) in modo da offrire molto spazio per chi siede sul divanetto posteriore - con l’autista al volante - o in alternativa di utilizzare una terza fila di sedili in coda, con la possibilità di utilizzare sei o sette posti.

All’interno spiccano il cruscotto digitale potenziato, il sistema MMI (Multi Media Interface) di nuova generazione, nonché il volante con comandi completamente touch. Nella nuova Audi Q5 e-Tron i sistemi di bordo possono essere collegati a smartphone e dispositivi indossabili, consentendo agli utenti di aprire a distanza le portiere dell’auto, di accendere la climatizzazione e controllare l’autonomia residua. Tutte le varianti della Q5 e-Tron per la Cina sono dotate di serie di un pacco batteria al litio ternario da 83,4 kWh ma con due opzioni di propulsione. La variante Q5 e-Tron 40 la la trazione posteriore e dispone di un motore elettrico da 204 Cv e 310 Nm. In questo caso l’autonomia è di 560 km secondo l’omologazione locale CLTC. La Q5 e-Tron 50 Quattro ha invece la trazione integrale e una doppia motorizzazione che produce 306 Cv. L’autonomia omologata scende a 520 km.