Audi Q5 Sportback, un balzo in avanti in tecnologia e versatilità per il Suv coupé di Ingolstadt

PER TIPOLOGIA

PER MARCA

MONZA – il Tempio della Velocità ha fatto da cornice alla prima nazionale dell’Audi Q5 Sportback. La Casa dei Quattro Anelli ha ampliato ulteriormente la gamma del suo SUV di segmento D offrendo, così, un'alternativa dal design ancora più sportivo e dinamico rispetto alla versione standard. Basata sulla piattaforma Premium Platform Combustion (PPC), già utilizzata per la Q5 e l'A5, la Sportback introduce una linea più filante, con un tetto spiovente che ne esalta l'anima coupé senza compromettere lo spazio interno.

Lunga 4,71 metri e larga 1,9 metri, il design della Q5 Sportback si distingue per alcuni elementi chiave che ne rafforzano il carattere sportivo. Il frontale riprende lo stile della Q5, con al centro un'ampia calandra singleframe dotata di una griglia tridimensionale a nido d’ape affiancata da proiettori, a matrice di LED, sottili. La vera peculiarità della vettura si trova però nella parte posteriore, dove la linea del tetto scivola dolcemente verso la coda donandole un aspetto più dinamico e aggressivo.

La linea di cintura ascendente, oltre agli sbalzi ridotti, si va’ a unire con la coda da coupé sottolineando l’animo sportivo della vettura. I gruppi ottici posteriori OLED di seconda generazione non solo migliorano l'estetica, ma introducono anche funzionalità avanzate come la possibilità di avvisare i veicoli in avvicinamento attraverso specifiche animazioni luminose.

All'interno, la Q5 Sportback mantiene l'impostazione tecnologica già vista sulla Q5 con il palcoscenico digitale Audi. La plancia è dominata dal display touch screen curvo da 14,5” dotato del sistema di infotainment MMI in grado di dialogare attraverso l’intelligenza artificiale. Chi guida può fare affidamento sul quadro strumenti digitale da 11,9” a cui è abbinato l’head-up display. Inoltre, opzionalmente, dinnanzi al passeggero anteriore si può inserire un’ulteriore schermo touch da 10,9”. Non mancano numerose prese USB e la piastra di ricarica wireless dello smartphone.

Materiali innovativi e soluzioni ecologiche, come il tessuto Cascade ottenuto da fibre riciclate che richiamano il denim, sottolineano l'attenzione di Audi alla sostenibilità. Sfruttando il passo di 2,82 metri, lo spazio per i passeggeri resta abbondante anche nella seconda fila. Anche la capienza del bagagliaio è degna di nota potendo contare su un vano da 515 litri fino a raggiungere i 1.415 litri con i sedili posteriori reclinati.

Sotto il cofano troviamo una gamma di motorizzazioni della Q5 Sportback interamente elettrificata grazie alla tecnologia Mild Hybrid Plus a 48 Volt. Al lancio saranno disponibili un 2.0 TFSI benzina da 204 CV, offerto con trazione anteriore o integrale quattro ultra, e un 2.0 TDI diesel da 204 CV, esclusivamente a trazione integrale. Al vertice della gamma troviamo la sportiva SQ5 Sportback, equipaggiata con un potente V6 3.0 TFSI da 367 Cv e 550 Nm di coppia, che promette prestazioni di alto livello senza rinunciare al comfort tipico di un SUV Audi.

Inoltre, nel corso dell’anno è previsto l’arrivo della variante 2.0 TFSI e plug-in che garantirà un’autonomia, nella sola modalità elettrica, di circa 80 km. Non mancherà anche una versione diesel più spinta equipaggiata con il V6 3.0 TDI. La nuova Q5 Sportback arriverà nei concessionari Audi nel corso del secondo trimestre del 2025 con un prezzo che parte da 68.850 Euro.