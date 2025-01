Audi Q6 Sportback e-tron, il SUV coupé elettrico si svela a Cortina D’Ampezzo

PER MARCA

CORTINA D’AMPEZZO – La Regina delle Dolomiti ha fatto da palcoscenico alla prima nazionale dell’Audi Q6 Sportback e-tron. In occasione della tappa italiana della coppa del Mondo di Sci, la Casa dei Quattro Anelli ha voluto svelare sul territorio nazionale il suo nuovo SUV coupé elettrico. Audi punta così a sottolineare il suo aspetto sportivo unendo l’efficienza con un design raffinato e prestazioni elevate.

Pur riprendendo il concept stilistico della sorella SUV, la Q6 Sportback e-tron si differenzia per una silhouette più slanciata e aerodinamica. Realizzata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), sviluppata con Porsche, la nuova vettura del marchio di Ingolstadt presenta una lunghezza di 4,77 metri, una larghezza di 1,96 metri e un’altezza ridotta a 1,66 metri. Oltre ad avere un carattere ancora più muscolare, la coupé elettrica enfatizza linee fluide che migliorano l’efficienza complessiva, con un coefficiente aerodinamico (Cx) di soli 0,26. Tali dati permettono alla Q6 Sportback e-tron di avere un’autonomia di circa 17 km superiore rispetto alla versione standard.

Il design trae ispirazione da modelli iconici come la prima generazione della coupé TT, grazie a un tetto arcuato che scende elegantemente verso la coda, raccordandosi con i passaruota muscolosi e uno spoiler sotto il lunotto. Il tutto è arricchito da dettagli di alta tecnologia, come i fanali OLED 2.0 posteriori, che non solo caratterizzano la firma luminosa ma fungono anche da strumenti di comunicazione emettendo segnali visivi di avvertimento in caso di emergenza.

Anche l’abitacolo riflette l’evoluzione tecnologica e stilistica della gamma Audi. Sfruttando un passo di 2,9 metri e la disposizione intelligente delle componenti della vettura, gli interni della Q6 Sportback e-tron offrono ampio spazio sia per chi siede davanti che per chi si accomoda sul divano posteriore. Nonostante la linea spiovente del tetto, il bagagliaio offre un buon vano di carico partendo da un minimo di 511 litri fino a raggiungere i 1.330 litri con i sedili posteriori reclinati. Non manca un pratico vano da 64 litri sotto al cofano.

La plancia, dominata da materiali sostenibili e finiture di alta qualità, integra tre display digitali. Audi ha realizzato il “palcoscenico digitale” in grado di avvolgere chi siede dietro il volante amplificando la sua esperienza di guida. Questi può, infatti, usufruire di una strumentazione virtuale da 11,9” che si collega al touchscreen centrale da 14,5” per l’infotainment e la gestione del veicolo. Opzionalmente si può, inoltre, aggiungere un terzo touch screen da 10,9” dedicato esclusivamente al passeggero.

La digitalizzazione raggiunge un livelli avanzato grazie alla nuova architettura elettronica E3 che, sfruttando il sistema operativo basato su Android Automotive, è dotato anche di un assistente virtuale intelligente con funzioni di autoapprendimento. Tale sistema, tramite l’interazione vocale, è in grado di gestire sia i comandi relativi al veicolo che domande di cultura generale, sfruttando l’integrazione con ChatGPT per risposte più complesse, il tutto rispettando rigorosi standard di privacy.

La gamma Q6 Sportback e-tron offre quattro configurazioni di motore e batteria, differenziandosi leggermente dalla versione SUV. Si parte con due modelli a trazione posteriore: l’entry level da 252 Cv e la Performance da 306 Cv, entrambe dotate di un’autonomia massima fino a 656 km nella versione con batteria da 100 kWh netti. A queste si aggiungono le varianti a trazione integrale quattro, con la e-tron quattro da 387 Cv e la sportiva SQ6 da 489 Cv, capaci di percorrere rispettivamente fino a 636 km e 607 km con una singola carica.

Tutte le versioni beneficiano dell’architettura a 800 volt, che garantisce ricariche rapide ed efficienti. Unica nella sua categoria a poter contare su una potenza di ricarica di 270 kW, l’Audi Q6 Sportback e-tron può accumulare energia sufficiente per percorrere fino a 265 km in soli dieci minuti. Inoltre occorrono solamente ventuno minuti per caricare la batteria dal 10 all’80%.

I tecnici di Ingolstadt hanno lavorato anche sull’assetto del SUV coupé per donargli un’animo sportivo anche alla guida. A tal proposito sia le sospensioni a smorzamento passivo che quelle adattive pneumatiche presentano delle regolazioni specifiche. Anche nella versione a trazione integrale, la distribuzione prevalente della motricità è sull’asse posteriore mente il motore anteriore entra in supporto automaticamente. Lo sterzo presenta una taratura personalizzata per garantire un carattere più dinamico e sportivo rispetto alla versione SUV.

Di prim’ordine anche il pacchetto degli ADAS che offrono una completa dotazione di sicurezza attiva e passiva. La Q6 Sportback e-tron arriverà nei concessionari italiani con un listino che parte da 74.800 Euro.