Audi Q7 60 TFSI e: potenza e lusso “alla spina”. Il powertrain è un V6 3.0 TFSI da 340 cv lavora con un elettrico da 177 cv

Il segmento dei SUV di lusso è sempre più orientato verso l'elettrificazione, e Audi non fa eccezione con la Q7 60 TFSI e Quattro Tiptronic. Questo modello, che coniuga prestazioni di alto livello e tecnologia all'avanguardia, si presenta come una delle alternative più raffinate e potenti per chi cerca comfort, efficienza e sportività. L'Audi Q7 60 TFSI e Quattro Tiptronic, che abbiamo provato mantiene il suo carattere distintivo con linee imponenti e muscolose, enfatizzate dalla grande calandra single frame e dai gruppi ottici a LED Matrix, che conferiscono un look aggressivo e sofisticato. Le dimensioni generose (oltre 5 metri di lunghezza, 197cm di larghezza) non ne compromettono l'agilità, mentre l'abitacolo offre finiture premium con materiali di altissima qualità, come la pelle Valcona, inserti in alluminio spazzolato e un sistema di illuminazione ambientale personalizzabile. Con un passo di 299 cm lo spazio a bordo è abbondante per tutti i passeggeri, con sedili ergonomici e numerose regolazioni elettriche. Anche il bagagliaio è da ammiraglia, con una capacità che varia da 650 a 1835 litri. Il sistema MMI Touch Response con doppio schermo da 10,1» e 8,6» garantisce un'esperienza di infotainment intuitiva e moderna, supportata da un Virtual Cockpit da 12,3» che fornisce informazioni dettagliate sulla guida e sul sistema ibrido.

A completare l'esperienza di lusso, troviamo un impianto audio Bang & Olufsen 3D Premium, climatizzatore automatico a quattro zone e sedili con funzione di ventilazione e massaggio. Il cuore della Q7 60 TFSI e è il powertrain ibrido plug-in, composto da un motore benzina V6 3.0 TFSI da 340 CV e un'unità elettrica da 177 CV, per una potenza complessiva di 490 CV e 700 Nm di coppia. Il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti e la trazione integrale quattro garantiscono una dinamica di guida equilibrata e sicura in ogni condizione. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,7 secondi, un dato impressionante per un SUV di queste dimensioni (pesa 2385 kg). In modalità completamente elettrica, la Q7 può percorrere fino a 80 km grazie alla batteria agli ioni di litio 25,9 kWh (22 kWh netti) che può essere ricaricata in corrente alternata (AC) con una potenza massima di 7,4 kW in 3 ore e 45 minuti. Su strada, la Q7 60 TFSI e si distingue per il comfort di marcia e la silenziosità, grazie alla perfetta integrazione tra motore termico ed elettrico. La gestione intelligente dell'energia consente di ottimizzare i consumi, mentre le diverse modalità di guida (EV, Hybrid, Battery Hold) permettono di scegliere il miglior compromesso tra efficienza e prestazioni. La sospensione pneumatica adattiva, disponibile come optional, migliora ulteriormente la qualità di guida, offrendo un assetto morbido nei lunghi viaggi e più rigido nelle curve ad alta velocità. La trazione quattro assicura un'aderenza eccellente, anche su fondi scivolosi.

L'Audi Q7 è equipaggiata con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'Adaptive Cruise Control, il Lane Keeping Assist e il Traffic Jam Assist, che permettono di gestire autonomamente la velocità e la distanza di sicurezza nei tragitti più trafficati. Il sistema di visione a 360 gradi con telecamere ad alta risoluzione aiuta nelle manovre più difficili, mentre il Night Vision Assistant rileva eventuali ostacoli di notte, migliorando la sicurezza. Il sistema Audi Drive Select consente inoltre di personalizzare la risposta del veicolo in base alle esigenze del conducente, variando l'assetto, la risposta dell'acceleratore e il comportamento dello sterzo. Inoltre, il differenziale sportivo posteriore migliora la stabilità in curva, rendendo la guida più precisa e coinvolgente. L'Audi Q7 60 TFSI e promette consumi ridotti grazie alla possibilità di viaggiare in modalità elettrica. Secondo il ciclo WLTP, il consumo medio dichiarato è di circa 2,8 l/100 km con batteria carica. Naturalmente i consumi aumentano in modo considerevole quando si viaggia con la batteria completamente scarica. Prestazioni brillanti, comfort elevato e una buona autonomia elettrica lo rendono perfetto soprattutto per i lunghi viaggi. Prezzi a partire da 104.700,00 euro.