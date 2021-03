Audi Q8 TFSI e quattro, 462 cv in versione plug-in. Versione ibrida completa la gamma Q8

ROMA - Con la variante TFSI Audi completa la sua gamma targata Q8. Il SUV coupé è il settimo modello PHEV presentato dalla casa dei quattro anelli dalla seconda metà del 2019 ad oggi ed è stata concepita per condividere con il resto della famiglia plug-in hybrid tanto le performance sportive, quanto un'elevata efficienza, una facilità di ricarica e la possibilità di un agevole utilizzo quotidiano.

Come ogni modello ibrido plug-in della casa tedesca, anche la Q8 TFSI e quattro può contare su due 'cuori'. Al propulsore termico V6 3.0 TFSI, turbo a iniezione diretta che eroga 340 CV e 450 Nm di coppia, si affianca un motore elettrico, forte di una potenza di picco di 136 CV e integrato, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione tiptronic. La batteria agli ioni di litio è posizionata sotto il pianale del bagagliaio e l'accumulatore ha una capacità complessiva di 17,8 kWh. Il sistema di raffreddamento della batteria può essere integrato nel circuito del climatizzatore e gestisce anche la temperatura del motore elettrico e dell'elettronica di potenza. Quest'ultima trasforma la corrente continua erogata dall'accumulatore ad alta tensione in corrente alternata, destinata all'alimentazione del propulsore a zero emissioni. Audi Q8 3.0 (60) TFSI e quattro può contare su di un powertrain da 462 CV e 700 Nm di coppia. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente di 240 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica) a fronte di consumi contenuti.

Audi Q8 3.0 (55) TFSI e quattro si avvale invece di un powertrain da 381 CV e 600 Nm. In questo caso il passaggio da 0 a 100 km/h richiede 5,8 secondi, mentre i limiti di velocità sono i medesimi. In modalità elettrica la versione da 462 CV della Q8 TFSI e quattro può contare su di un'autonomia di 48 chilometri WLTP, mentre la variante da 381 CV raggiunge i 49 chilometri WLTP. Come impostazione di base, anche la Q8 TFSI e quattro si avvia in modalità elettrica e viaggia a zero emissioni sino a quando il conducente preme con decisione il pedale dell'acceleratore. Quest'ultimo è di tipo attivo ed è caratterizzato da un punto di resistenza percepibile, superato il quale la trazione viene commutata da elettrica a ibrida. Per avvertire pedoni e ciclisti nel traffico cittadino, un altoparlante nel passaruota destro emette un suono denominato e-sound. Questo sistema acustico di avvertimento è udibile fino a 20 km/h e si affievolisce progressivamente all'aumentare della velocità. Il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell'interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico con le strategie di marcia EV e Hybrid.

Quest'ultima prevede i programmi Auto, Hold e Charge che danno rispettivamente priorità alla modalità ibrida automatica, al risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio oppure alla ricarica della batteria. Sul fronte ricarica, collegandosi a una colonnina in corrente alternata da 7,4 kW, la batteria si rigenera completamente in 2,5 ore, che diventano 6,5 ore attingendo a una presa domestica da 230V.

Durante il viaggio si può ricaricare anche con il servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce l'accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche (circa 180 mila) in 25 Paesi europei.