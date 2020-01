Audi rinnova A1 e Q2 con i model year 2020. In arrivo nuovi motori e nuovi allestimenti

VERONA - Con l’inizio del nuovo anno Audi lancia un aggiornamento dedicato ad A1 e Q2, entry level della gamma tradizionale (a trazione anteriore) e dei SUV (anche 4x4) proposte con nuove motorizzazioni e nuove dotazioni. Con la ridefinizione dell’offerta sono previsti allestimenti più ricchi e accorgimenti stilistici mirati a sottolineare eleganza e sportività. In particolare, la Q2 Admired può contare su di una dotazione più adatta alla guida in città, mentre la variante Identity Black, top di gamma anche per l’A1 Sportback, si avvale di dettagli sportivi e del look nero. L’inedita versione Identity Contrast, dedicata all’A1 Citycarver, enfatizza invece il look a contrasto caratteristico del crossover metropolitano dei quattro anelli.

I prezzi partiranno da 26.900 euro per la Q2 e da 22.200 per l’A1, dunque senza sostanziali variazioni rispetto al listino in vigore fino al 2019. Ovviamente sono previsti incrementi legati alle motorizzazioni e agli allestimenti, ma Audi Italia tiene a far sapere che “a conti fatti ci sarà sempre un vantaggio per il cliente”.

Comprensibile l’attenzione dedicata alla Q2, modello che fa parte integrante del comparto più in salute dell’Audi, e cioè quello dei Suv, che nel 2019 – grazie soprattutto ai fenomeni Q3 e Q8 - hanno trainato le vendite della marca in Italia con una quota sul mix dell’immatricolato del 47% (nel nostro Paese Audi è leader tra i marchi premium, con 64.445 unità immatricolate nel 2019). Partendo da questa solida base, la casa dei quattro anelli ha deciso dunque di aggiornare la “porta di accesso” al mondo dei veicoli sport utility, intervenendo su motorizzazione e dotazioni.

Sotto al cofano del piccolo Suv, dunque, è disponibile ora anche il motore 3 cilindri 1.5 TFSI a benzina con potenza di 150 cv/250 Nm e tecnologia cylinder on demand mirata al contenimento di consumi ed emissioni: una chicca per auto di queste dimensioni (4,19 metri) e tuttavia in sintonia con l’appartenenza alla classe premium e alla qualità complessiva dell’auto.

Il cambio può essere manuale a 6 marce o automatico doppia frizione S tronic a 7 rapporti. In entrambi i casi, al contenimento dei consumi contribuisce la succitata tecnologia COD (cylinder on demand): in pratica gli attuatori sull’albero a camme disattivano, quando possibile, il secondo e terzo cilindro, chiudendo le valvole di aspirazione e di scarico. La gestione elettronica del motore disattiva l’accensione e l’iniezione.

Proposto negli allestimenti Business, Admired, S Line Edition e Identity Black, il model year 2020 dell’Audi Q2 si dimostra in grado di coniugare design innovativo ed elevata funzionalità. La variante Business, tra l’altro, prevede ora di serie - a parità di prezzo rispetto al passato - dotazioni di pregio quali il cruise control adattivo, il display a colori da 3,5 pollici del sistema d’informazioni per il conducente, i proiettori anteriori e i gruppi ottici posteriori a Led, inserti in alluminio spazzolato opaco, poggiabraccia centrale anteriore e pacchetto luci interne.

Secondo le anticipazioni della Casa tutto ciò comporterà “un vantaggio per il cliente del 58%, estendibile fino al 72% nel caso dello step superiore, denominato Admired, che rappresenta il best seller della gamma Q2”. A tal proposito vale la pena ricordare che la succitata variante Admired si arricchisce di dotazioni che vanno dai sensori di parcheggio ai cerchi in lega da 18 pollici, per non dire degli apparati smartphone interface. Ancora più ricchi gli allestimenti S Line e Identy Black, ma anche in questo caso Audi tiene a far sapere che non sono previsti rincari, e anzi viene valutato in 2.550 euro il risparmio per l’acquirente.

Tra le novità della rinnovata gamma 2020 spicca anche l’allestimento Identity Black che, nello specifico, è caratterizzata da cerchi in lega da 19 pollici con razze in nero lucido e dal pacchetto look nero ampliato, che include i blade e le calotte dei retrovisori laterali in una sfumatura brillante. Oscurati i cristalli posteriori, neri i terminali di scarico.

E veniamo all’Audi A1. Sia la Sportback, che nel 2019 ha raddoppiato le vendite, sia la Citycarver (variante in stile crossover metropolitano della piccola tedesca) beneficiano dell’introduzione delle versioni Identity. Più in dettaglio, la top di gamma, ovvero la Sportback Identity Black, basata sulla S Line Edition, può contare ora su dotazioni votate alla sportività quali i cerchi in lega da 18" con design a 10 razze in nero lucido, e su una serie di dettagli scuri, compresi i vetri laterali posteriori e il lunotto, che le conferiscono un’immagine “cattiva”, e tuttavia compensata dalla originale finitura bicolore. La caratterizzazione cromatica dell’Audi A1 trova la massima espressione nell’inedita variante Identity Contrast del modello Citycarver, mirato a valorizzare l’alternanza delle tonalità del grigio e del nero.

Le novità del model year 2020, nel caso di A1 Citycarver, si completano con il debutto dei pacchetti Ambient (dedicato all’illuminazione dell’abitacolo), Comfort (votato alla praticità d’uso in ambito urbano) ed Epic, il cui filo conduttore è l’hi-tech, dato che include il sistema audio Bang&Olufsen da 560 Watt con tecnologia 3D, un plus unico per la categoria che celebra la partnership della Casa dei quattro anelli con Club to Club, il più importante Festival italiano di musica d’avanguardia. A tutto ciò si sommano ulteriori accessori quali il virtual cockpit e il pacchetto vano bagagli.

Certo, nulla sarà gratis. Ma anche in questo caso Audi sottolinea che “a conti fatti il vantaggio per il cliente che accede al pacchetto Citycarver sarà superiore al 10 per cento”. Verissimo. A scanso di equivoci, sarà però opportuno ricordare che al top delle dotazioni e della motorizzazione il gioiellino di Ingolstadt può arrivare a costare più di 34.000 euro, e la cuginetta Q2 può sfondare addirittura il tetto dei 50.000! La qualità si paga, anche se concentrata in poco più di quattro metri.