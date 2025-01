Audi RS3 e Ducati MotoGP, sportività e innovazione a Madonna di Campiglio

MADONNA DI CAMPIGLIO – La Perla delle Dolomiti si conferma il palcoscenico ideale per celebrare il mondo dei motori all’insegna della tecnologia e delle competizioni. In occasione della terza edizione di “Campioni in pista” è stato svelato il team Ducati che andrà a dare l’assalto della stagione 2025 della MotoGP. Non solo, la rinomata località sciistica trentina, che da oltre dieci anni è legata ad Audi, ha fatto da palcoscenico anche alla prima nazionale della RS3.

La presentazione del Ducati Lenovo Team MotoGP 2025 è stato il momento più atteso dagli appassionati. La Casa di Borgo Panigale si presenta al via della nuova stagione con una formazione inedita composta da Francesco “Pecco” Bagnaia e Marc Márquez. Una coppia che può vantare ben sette titoli iridati in MotoGP. Bagnaia, il pilota più vincente della storia di Ducati, punta a riprendersi il titolo sfuggitogli per un’inezia lo scorso anno. Mentre Márquez, al debutto con Ducati, si prepara a una stagione ricca di aspettative e voglioso di riscattarsi.

Immersa nel parco naturale dell’Adamello-Brenta, Madonna di Campiglio ospita da dodici anni una solida collaborazione con Audi. L’accordo punta a promuovere una mobilità sostenibile integrata al territorio, abbinando l’impegno ambientale all’innovazione tecnologica. La località trentina, rinomata per il suo fascino alpino, è quindi il luogo ideale per un evento che celebra la sinergia tra due brand leader nei rispettivi settori. Ducati rappresenta l’eccellenza sportiva e tecnica sulle due ruote e, in egual misura, Audi sulle quattro.

A rubare la scena è stata infatti, la nuova Audi RS 3 che è stata svelata in anteprima nazionale a Madonna di Campiglio. Disponibile nelle versioni Sportback e Sedan, la compatta sportiva di Ingolstadt si presenta con un design ancora più muscolare e un motore 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm di coppia. Grazie al sistema RS torque splitter e alle sospensioni adattive DCC, la RS 3 offre una guida dinamica e precisa tanto da siglare il nuovo record di categoria al Nürburgring fermando le lancette del cronometro in 7’33”123. Il propulsore 5 cilindri permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e una velocità massima di 290 km/h, confermando la RS 3 come un punto di riferimento tra le vetture compatte.

L’evento di Madonna di Campiglio ha sottolineato il legame tra Audi e Ducati, due brand che condividono una visione di eccellenza tecnologica e sostenibilità. Timm Barlet, neo Direttore Audi Italia, ha evidenziato come queste collaborazioni siano fondamentali per proiettare il Gruppo Audi verso il futuro anche in vista dell’imminente ingresso, a partire dalla prossima stagione, della Casa dei Quattro Anelli in Formula 1.