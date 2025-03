RS6 Avant GT, la station da 630 cv tra i cordoli di Monza. Al volante dell'emozionante Audi nel tempio della velocità

Audi RS6 Avant GT ha messo a terra tutta la sua potenza sull'asfalto del circuito dell'Autodromo Nazionale di Monza, luogo iconico del motorsport e che rimarca il legame di Audi con questo contesto, alla luce dell'annuncio del debutto in Formula 1 a partire dal 2026. Presentata a febbraio 2024 e con un prezzo di listino che parte da 250mila euro, Audi RS 6 Avant GT rappresenta la massima espressione del tema Audi RS 6 sia esteticamente che a livello tecnico con il suo motore V8 4.0 litri biturbo da 630 CV e 850 Nm con freni carboceramici e l'impianto di scarico RS già compresi nel primo equipaggiamento. Ispirata alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989, in grado di conquistare l'omonimo campionato americano, l'edizione speciale a tiratura limitata a 660 esemplari condivide i plus tecnici della variante performance cui si aggiungono le sospensioni specifiche e il differenziale posteriore sportivo con taratura dedicata. Quest'ultimo integra la trazione quattro e distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo, dell'agilità dell'auto e di una tendenza al sovrasterzo mai così marcata.

All'interno dell'abitacolo spiccano i sedili a guscio in carbonio, l'inedita finitura cromatica dei rivestimenti e la numerazione progressiva lungo la console, identificativa dell'esemplare. Abbiamo guidato questa super sportiva nel Tempio della Velocità brianzolo cercando di apprezzare il più possibile la potenza ma anche la particolare dinamica di guida della vettura, studiata nei minimi dettagli dai tecnici di Ingolstadt. Sulla velocità della vettura non ci sono dubbi: il V8 biturbo in pochi secondi permette di raggiungere velocità importanti a conferma dello 0-100 km/h in 3,3 secondi dichiarato dalla casa. Essendo molto veloce il tracciato, è facile raggiungere anche la velocità massima della vettura di 305 km/h. Ad una potenza così elevata è abbinato anche un impianto dei freni all'altezza: i carboceramici permettono di fermare la vettura in pochi metri anche a velocità elevate e sono studiati per essere adatti anche ad un uso quotidiano quindi il pedale non risulta troppo duro. Tra i cordoli di Monza, Audi RS6 Avant GT si è dimostrata reattiva e sempre pronta, non soffre di sottosterzo ed è molto precisa in curva grazie, tra l'altro, all'altezza da terra ridotta di 10 mm rispetto al resto della gamma RS6 e al maggior precario della molle.

Per la prima volta nella storia del modello, le sospensioni si avvalgono di ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente e, a richiesta, anche Audi RS 6 Avant GT può adottare l'assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC). Diversamente dal modello standard, Audi RS6 Avanti GT non viene prodotta integralmente a Neckarsulm bensì terminato l'assemblaggio di scocca e carrozzeria, verniciatura inclusa, viene trasferita per essere completata presso il sito d'eccellenza certificato carbon neutral Böllinger Höfe, «culla» della Granturismo elettrica Audi e-tron GT. La finitura è affidata a un team di sette specialisti che attraverso tre stazioni in linea dedica un'intera giornata di lavoro a ciascuno degli esemplari caratterizzati da dettagli esclusivi esterni: il portellone viene ridisegnato, l'estrattore beneficia di un layout inedito di derivazione racing e il generoso spoiler favorisce la deportanza.