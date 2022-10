Audi RS 3 Performance Edition, la più potente di sempre. Sarà prodotta in tiratura limitata a 300 esemplari numerati

INGOLSTADT - Audi RS3 raggiunge l’apice dei suoi 11 anni di storia con la versione a tiratura limitata Performance Edition. Sarà prodotta in 300 esemplari, declinati nelle varianti berlina e sportback. Il suo cuore pulsante, l’iconico 5 cilindri 2.5 TFSI dal sound inconfondibile, vanta 407 Cv di potenza rispetto ai 400 delle RS3 di serie, mentre la coppia massima, pari a 500 Nm, è disponibile in un range ancora più ampio. Miglioramenti riflessi nelle prestazioni, ai vertici della categoria: 3.8 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 300 km/h di velocità massima (+10 km/h rispetto al modello standard).

Audi RS 3 performance edition, inoltre, può fare affidamento su un setup ancora più aggressivo rispetto alla variante standard, grazie ad un angolo Camber più marcato, bracci inferiori delle sospensioni più rigidi e barre antirollio RS specifiche. L’equipaggiamento di serie include l’assetto sportivo RS plus con sospensioni a regolazione adattiva DCC (Dynamic Chassis Control). Confermata la tecnologia RS torque splitter a supporto della trazione integrale quattro. Consente la ripartizione della coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo totalmente variabile, garantendo ad Audi RS 3 un comportamento che agevola il drifting come se fosse una trazione posteriore. La RS 3 performance edition è attesa in Italia nel corso del primo semestre 2023.