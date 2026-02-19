RS 5, al vertice dei Quattro Anelli è un ibrido plug-in. Ha 639 cv, il V6 biturbo ed elettrificazione Audi Sport

Arriverà nelle concessionarie italiane Audi nel terzo trimestre 2026 la nuova RS 5, evoluzione dell'ormai iconica RS 4, che nella storia dei Quattro Anelli è la prima ibrida plug-in high performance. Il possente V6 2.9 TFSI biturbo di cui è dotata , ora con funzionamento Ciclo Miller, eroga infatti 510 Cv - cioè 60 in più rispetto alla RS 4 Avant - e in questo caso lavora in abbinamento con un'unità elettrico da 177 Cv. L'elettrificazione, specifica la nota, garantisce consumi a pieno carico inferiori sino al 20% rispetto al precedente V6. Ne risulta una potenza massima complessiva di 639 Cv con una impressionante coppia di 825 Nm. Valori nettamente superiori alla RS 4 Avant che consentono alla nuova RS 5 uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, 5 decimi in meno rispetto alla sportiva che l'ha preceduta.

«Audi RS 5, apice della nostra gamma A5, è la prima RS plug-in della storia della marca - ha detto Gernot Döllner, ceo di Audi AG - e porta al debutto soluzioni tecniche raffinate come la trazione Quattro con Dynamic Torque Control, che è la prima declinazione stradale di un sistema torque vectoring elettromeccanico». Per Döllner nella nuova RS 5 «la tecnologia ibrida ricaricabile sposa l'autentico Dna delle RS e abbina un'anima da sportiva pura con una spiccata vocazione per il gran turistmo». Riferendosi al debutto in prima mondiale del sistema Dynamic Torque Control che completa la trazione integrale Quattro con differenziale centrale autobloccante, Rolf Michl, amministratore delegato di Audi Sport ha detto che «Audi RS 5 e il suo innovativo concept di trazione segnano l'inizio di una nuova era per i modelli RS. Un'era contrassegnata da una dinamica di marcia ancora più coinvolgente. Una nuova interpretazione dello spirito RS». Questa novità, spiega la Casa dei Quattro Anelli, permette una ripartizione che non mai stata così rapida della coppia tra le ruote posteriori a vantaggio dell'agilità, della precisione in inserimento di curva, della stabilità e della gestione.

La dotazione tecnica della RS 5 comprende anche sospensioni specifiche Audi Sport, ammortizzatori a doppia valvola, sterzo RS, impianto frenante RS del tipo brake-by-wire con dischi carboceramici, funzione boost e nuovi programmi di guida RS. L'impianto elettrico - cuore del sistema Phev - funziona a 400 Volt ed è alimentato da una batteria da 25,9 kWh nominali (22 kWh netti) situata sotto il pianale del bagagliaio e supportata da un sistema di gestione termica adattivo. E' ricaricabile in AC con potenze sino a 11 kW così da ripristinare il 100% dell'energia disponibile in 2,5 ore alla colonnina. L'autonomia solo elettrica è di 80 km. Nuovi nella RS 5 anche i programmi di guida RS, che sono completati dall'inedita funzione boost attivabile in abbinamento a qualsiasi programma di marcia premendo un tasto al volante. La durata del boost, 10 secondi, viene evidenziata sotto forma di un conto alla rovescia nella strumentazione. Spicca il programma RS torque rear - una novità per il modello - che enfatizza il sovrasterzo tramite le ruote posteriori, mentre l'opzione RS individual consente di configurare la taratura di sterzo e sospensioni, l'erogazione del motore termico e del propulsore elettrico, il sound allo scarico, l'ESC e il torque vectoring elettromeccanico.

Analogamente alla Audi A5 e-hybrid, nella RS 5 è comunque possibile optare per il risparmio d'energia con la funzione Battery Hold e impostando il livello di carica (SoC) limite. Optando per i programmi RS sport e RS torque rear, le prestazioni hanno invece la precedenza e per garantire il pieno supporto elettrico viene mantenuto lo stato di carica costantemente al 90%. L'Audi RS 5 mostra un design ancora più muscolare:, con carreggiate ampliate (93 mm davanti, 84 dietro) scudi paraurti ispirati al motorsport, estrattore di derivazione racing e scarico RS a doppia uscita centrale. Il frontale è dominato dall'ampio single frame con struttura tridimensionale a nido d'ape e dai proiettori Matrix Led. Questi sono riconoscibili per una specifica firma luminosa con un disegno che replica la grafica della bandiera a scacchi. Prevista nelle configurazioni berlina e Avant la RS 5 viene proposta con un listino (da definire) che parte da 111.100 euro e da 119.600 euro per la versione Performance, mentre per la RS 5 Avant questi valori sono rispettivamente di 113.500 e 122.000 euro.