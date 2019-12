RS Q8, perfetto mix tra lusso, comfort e prestazioni. Con 600 cv Audi svela il Suv più potente di sempre

TENERIFE - Sono 600, e tutti di razza purissima, i cavalli che scalpitano nel cofano della RS Q8, il Suv più potente mai sviluppato da Audi Sport, l'atelier alte prestazioni dei quattri anelli del quale questo modello «indossa» anche i gradi di ammiraglia, condividendo con le «gemelle» meno muscolari il ricco panorama di tecnologie di assistenza alla guida, connettività e intrattenimento.

Parente stretta della Lamborghini Urus, con cui condivide motore e piattaforma, se ne differenzia non solo per il look, ma anche per gli assetti e le regolazioni che sono più coerenti con la filosofia Audi di cui il mix tra lusso, comfort e prestazioni costituisce l'essenza irrinunciabile.

Le perfomance esibite sull'interminabile sequenza di curve che risalgono le pendici del Teide, lo spettacolare vulcano che dall'alto dei suoi 3.718 metri domina il panorama di Tenerife, la più grande delle Isole Canarie, non fanno che confermare la competenza e la passione degli specialisti di Audi Sport: tenuta di strada impeccabile, riposte sempre pronte e precise alle richieste del pilota, accelerazioni brucianti – per raggiungere da fermo i 100 all'ora bastano 3,8 secondi – in un quadro di prestazioni entusiasmanti ma mai brutali.

Abbinato alla trazione integrale quattro e al cambio automatico tiptronic a 8 rapporti, il V8 biturbo 4.0 che ai 600 cv aggiunge una coppia massima di 800 Nm (in entrambe le «specializzazioni» la cugina Urus vanta 50 unità in più) regala adrenalina a chi ama le emozioni forti – la velocità massima limitata alettronicamente a 250 km all'ora può salire a 280 o 305 orari con i pacchetti opzionali Dynamic e Dynamic plus – mentre nella guida di tutti i giorni sa essere docile come un agnellino. E dimostra un'insospettabile sobrietà grazie alla presenza del sistema mild hybrid a 48 Volt, alla disattivazione di 4 cilindri quando il loro apporto non è indispensabile e alla funzione veleggiamento che, a seconda del programma di marcia selezionato, consente di viaggiare a motore spento – al massimo per 40 secondi – se la velocità è compresa tra 55 e 160 km all'ora.

A completare l'identikit tecnico della RS Q8, e a giustificarne il prezzo non certo da saldo (si parte da 144.300 euro), concorrono dotazioni dedicate di serie come le sospensioni pneumatiche «adaptive air» che possono variare di 90 mm l'altezza da terra e lo sterzo integrale, mentre l'Audi drive select alle sei consuete modalità di guida (comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad e offroad) ne aggiunge due specifiche, totalmente configurabili, denominate RS1 e RS2 e attivabili tramite il tasto al volante «Rs mode» che fornisce sul display superiore da 10,1 pollici informazioni particolarmente rilevanti proprio nel caso di un'auto ad alte prestazioni: dalle temperature dell'olio motore e del liquido di raffreddamento ai valori massimi di accelerazione laterale, allo stato di salute (pressione e temperatura) degli pneumatici.