Audi S6 Avant, la familiare con prestazioni da urlo e comfort da ammiraglia

PORTO CERVO – Ci sono macchine (e non sono poi così tante) dalle quale dispiace scendere. La Audi S6 Avant equipaggiata con il 3.0 litri Tdi da 349 cavalli e 700 Nm di coppia a doppia sovralimentazione è una di quelle. È una familiare con un serbatoio da 73 litri accreditata di una percorrenza di 920 chilometri che ha prestazioni da brivido. Tipo uno spunto da 0 a 100 orari in 5,1 secondi. La velocità massima arriva a 250 all'ora, ma solo perché è limitata elettronicamente.

È vero che costa quasi come un monolocale (82.850 euro), ma chi se la può permettere (di nuovo: non sono poi così tanti) avrà grandi soddisfazioni al volante. Il turbo elettrico si inserisce in un quarto di secondo accompagnato da un sound allo stesso modo confortante e provocante. Il motore è abbinato alla tecnologia mild hybrid da 48 volt che assicura anche il “veleggio” fino a 40 secondi. Più in generale, questa soluzione garantisce una riduzione dei consumi fino a 0,4 l/100 km.

La percorrenza sfiora i 13 chilometri per litro, che può anche aumentare se chi sta al volante agisce con garbo sul pedale dell'acceleratore. Con 4,94 metri di lunghezza e la trazione integrale, oltre all'assetto sportivo con ammortizzatori regolabili, la S6 è una wagon comoda e “aggressiva”. E non solo nell’estetica dedicata riservata alle varianti ad alte prestazioni “S”.

Dal punto di vista tecnologico, quello che non è di serie si può avere a richiesta (tipo lo sterzo integrale dinamico, il differenziale sportivo o i freni carboceramici): il ventaglio delle opzioni è ampio. Quello che però solo un'Audi così può offrire è una affidabilità sull'asfalto quasi senza eguali: viaggia su ruote, ma sembra di essere sui binari. Negli stessi giorni in cui Audi Italia apre gli ordini per la S6 turbodiesel da 349 cavalli arrivano nelle concessionarie le versioni A6 e A6 Avant equipaggiate con il 2.0 Tdi da 204 cavalli e con il 2.0 Tfsi da 245 con tecnologia mild hybrid con consumi da 6,7 l/100 km. I prezzi sono compresi tra i 54.100 ed i 61.550 euro.