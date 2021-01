Audi SQ2, via a prevendita del Suv sportivo compatto. Design grintoso e 300 cv

ROMA - Sono aperte le prevendite in Italia della seconda generazione di Audi SQ2. Il SUV compatto sportivo della casa dei quattro anelli si rinnova con una linea distintiva caratterizzata dai nuovi gruppi ottici e un aspetto grintoso. Il carattere che Audi ha voluto attribuire alla nuova arrivata è quello sportivo, a cominciare dai 300 CV a disposizione sotto al cofano e da un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. A livello di design, la grinta della vettura è rafforzata dal single frame ottagonale ribassato e dalla griglia ispirata al design poligonale.

In aggiunta, contribuiscono alla linea generale anche le affilate feritoie tra calandra e cofano motore, che costituiscono anche un omaggio alla storica Audi Sport quattro del 1984, icona rallystica della casa tedesca. Le prese d'aria, ampliate, contraddistinguono il frontale assieme all'inedita firma luminosa. I proiettori a LED sono di serie. I proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici, a richiesta per la versione standard, sono di primo equipaggiamento per la variante Sport Attitude e costituiscono una novità assoluta per Audi SQ2, oltre che un riferimento tecnologico per il segmento.

Ai listelli sottoporta maggiorati si accompagnano elementi distintivi come le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio, le modanature nere ai finestrini, l'esteso spoiler al tetto e l'estrattore che ospita quattro terminali di scarico ovali. Il cuore di ogni modello Audi S è il motore 2.0 TFSI di Audi SQ2 che eroga 300 CV e 400 Nm di coppia. In abbinamento al 2.0 TFSI lavorano la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e, analogamente a ogni modello della famiglia Audi S, la trazione integrale quattro. Cuore del sistema è la frizione a lamelle elettroidraulica che ripartisce in modo variabile la coppia tra gli assali. Le sospensioni sportive, invece, portano in dote un ribassamento dell'assetto di 20 mm rispetto alla configurazione standard di Audi Q2. I prezzi della nuova Audi SQ2 partono da 51.700 euro, fino ai 55.600 euro per la versione top di gamma Sport Attitude.