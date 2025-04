SQ6 e-tron, l'avanguardia elettrica di Audi al suo massimo: 523 cv e scatto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi

Il futuro della mobilità elettrica secondo Audi è frutto della combinazione virtuale di design innovativo, prestazioni avanzate e tecnologie all’avanguardia per ridefinire il segmento premium. La gamma elettrica di Audi con la Q6 e-tron si è evoluta in maniera importante, grazie all'adozione della piattaforma PPE, acronimo di premium platform electric, sviluppata in sinergia con Porsche. Abbiamo provato la variante più sportiva di questo Suv all'avanguardia, la SQ6 e-tron. Dal punto di vista estetico la linea, che presenta tratti muscolosi, è enfatizzata dalle grandi ruote da 21 pollici da cui spiccano le pinze dei freni rosse e dagli elementi in nero lucido che caratterizzano la parte bassa dell'auto ed il rivestimento dei passaruota.

Caratteristiche le firme luminose a LED Matrix per il frontale e con tecnologia OLED nella vista posteriore. Su strada questa vettura ha una presenza importante, con una lunghezza che sfiora i 4,80 metri ed i giochi di luce della carrozzeria, enfatizzati dalla livrea grigia, ne esaltano il dinamismo. Gli accenti sportivi si ritrovano all'interno, dove sono stati utilizzati materiali in microfibra e PET riciclato dalla tonalità scura. Nell'ambiente ben rifinito, come da tradizione Audi, troviamo ben 4 display, dedicati, rispettivamente, alla strumentazione digitale, al climatizzatore, all'infotainment, ed al passeggero.

Il sistema multimediale, seppur prodigo d'informazioni, è di semplice gestione, grazie alla rapidità con cui si individuano le varie voci ed al menu del clima situato nella parte bassa dello schermo. Se da un lato i tasti fisici nella plancia sono ridotti all'osso, sul pannello porta del conducente sono presenti diversi pulsanti, in modo che alcune funzioni, come la regolazione dei retrovisori, possano essere gestite rapidamente. In un ambiente in grado di ospitare comodamente 5 persone, il bagagliaio aggiunge ai 526 litri del vano di carico i 64 litri del frunk anteriore. Una volta in marcia ci si dimentica del peso superiore ai 2000 kg, perché la guida risulta intuitiva, confortevole, precisa e persino disinvolta nel misto. Merito della nuova piattaforma PPE, che sfrutta in maniera impeccabile i due motori elettrici, anteriore e posteriore, la potenza complessiva di 523 CV e gli 880 Nm di coppia. Inoltre, c'è la trazione integrale elettrica a vigilare sulle traiettorie, e ad aiutare a scaricare al meglio la potenza a terra, come dimostra lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,3 secondi.

Questo quadro dinamico positivo è reso più sicuro dall'head-up display, che suggerisce la giusta traiettoria per le curve, riporta anche il disegno delle rotatorie, la distanza con le auto che precedono la SQ6 e-tron e i limiti di velocità che si susseguono in maniera animata. I LED sulla plancia, inoltre, cambiano colore nel momento in cui si vanno ad azionare gli indicatori di direzione, o per avvisare della presenza di un altro veicolo quando si sta per aprire lo sportello. Con tutti gli aiuti alla guida di ultima generazione poi, il supporto al conducente è completo. Per quanto riguarda l'autonomia, con tutta questa potenza in gioco, dipende da come si utilizza il piede destro, perché il dato dichiarato di quasi 600 km nel ciclo WLTP risente, inevitabilmente, della condotta di guida.

Comunque, la batteria ad 800 Volt ha una capacità di ben 100 kWh ed assicura sempre percorrenze adeguate con una carica, recuperando dal 10 all'80% dell'energia in soli 21 minuti mediante una colonnina a corrente continua. Futuristica, con un comfort di riferimento ed una dinamica appagante, la SQ6 e-tron ha un prezzo che parte da 97.200 euro.