Audi svela la nuova A6, la termica più aerodinamica di sempre. Costruita sulla piattaforma PPC ha un cx di solo 0,23

I Quattri Anelli sfornano un altro gioiello di tecnica e performance. La nuova Audi A6 è un modello di riferimento per diversi motivi, uno dei quali è rappresentato dal coefficiente aerodinamico che si ferma a 0,23 grazie ad alcune soluzioni innovative adottate dai tecnici di Ingolstadt. L'auto sarà disponibile presso gli show-room nel corso del terzo trimestre dell'anno con prezzi di listino che partono da 66.450 euro. Costruita sulla piattaforma premium termica PPC, nuova Audi A6 può contare su di un design nettamente più sportivo e aerodinamico rispetto alla generazione precedente. Il frontale è dominato dall'ampio single frame, ora ribassato così da estendersi sino al bordo inferiore del paraurti e integrante gli anelli. Più affilati risultato i proiettori, mentre di grande impatto l'impronta a terra, sulla quale influiscono l'incremento della lunghezza della vettura di 6 centimetri e il passo di 2,92 metri.

Le linee di nuova Audi A6 sono votate alla massima efficienza aerodinamica, tanto da poter contare su di un CX di 0,23: il migliore di sempre per un modello termico firmato Audi. Un risultato, a cui contribuiscono in particolar modo la linea di curvatura del padiglione, le air curtain (le feritoie in corrispondenza degli archi passaruota che favoriscono la pulizia dei flussi nella zona delle fiancate) e le prese d'aria adattive al frontale che all'occorrenza vengono aperte o chiuse da piccoli motori elettrici così che l'aria in ingresso fluisca senza turbolenze. In particolare, la zona di transizione tra paraurti anteriore e radiatore beneficia di un convogliamento dei flussi sino al 70% più efficiente rispetto al precedente modello. Non meno rilevanti l'ampio estrattore e la disponibilità di ruote specifiche dalla ridotta resistenza aerodinamica. Inoltre, l'innovativa architettura elettronica E3 1.2, introdotta da Audi Q6 e-tron, costituisce uno dei pilastri fondamentali per A6, che beneficia d'interni radicalmente rivisitati, di un'elevata digitalizzazione e di un livello di comfort in linea con l'ammiraglia Audi A8.

Miglioramenti che si accompagnano a un dinamismo di riferimento garantito dall'elevata rigidità torsionale, delle sospensioni pneumatiche adattive, dalla trazione quattro ultra e dallo sterzo integrale. Passando alla gamma motori, tutte le soluzioni di nuova Audi A6 si avvalgono della tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt, condivisa con gli altri modelli Audi basati sulla piattaforma premium termica PPC e chiamata a supportare i motori TDI e TFSI. La gamma si amplierà con l'introduzione di un soluzione dotata di tecnologica ibrida plug-in e declinata su due livelli di potenze e con un'autonomia di oltre 80 chilometri. Per il lancio, saranno disponibili le motorizzazioni 2.0 litri TDI da 204 CV a trazione anteriore e l'integrale quattro ultra e V6 3.0 litri TFSI quattro da 367 CV.