Audi svela la terza generazione della Q3. In evidenza l'innovazione tecnologica e un design più muscolare

Con la sua terza generazione Audi Q3 punta sull'innovazione, su un design più muscolare rispetto al precedente modello e sugli interni radicalmente rinnovati. Si aggiunge anche un livello di digitalizzazione mai così elevato, complici l'illuminotecnica e i sistemi di assistenza alla guida derivati dalle vetture di classe superiore. Nella gamma motori spiccano le soluzioni mild-hybrid e plug-in, quest'ultima caratterizzata da un'autonomia elettrica sino a 120 chilometri. «Con oltre due milioni di esemplari venduti in tutto il mondo - ha dichiarato Gernot Döllner, Ceo di Audi AG - dal lancio della prima generazione, Audi Q3 è uno dei nostri best seller e ricopre un ruolo cruciale all'interno del portfolio prodotti del brand». Sul fronte del design, la nuova Q3 spicca per le linee più sportive e muscolari rispetto al passato. La vista laterale è caratterizzata dalla linea di cintura ascendente, mentre il frontale è dominato dall'ampio single frame, in posizione rialzata rispetto alla seconda serie. Affilata come mai prima d'ora è anche la conformazione dei proiettori, mentre i marcati blister quattro in corrispondenza dei passaruota evocano la trazione integrale dei quattro anelli. Ai paraurti e alle prese d'aria ridisegnati si affiancano i montanti D fortemente inclinati.

Pulizie delle linee, estrattore sportivo e l'inedita fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici, sono invece le soluzioni distintive per il posteriore. Particolarmente curata l'aerodinamica, cui contribuiscono le prese d'aria frontali adattive in grado di modificare la portata dei flussi in funzione delle effettive esigenze di raffreddamento. Il SUV dei quattro anelli punta anche sulla massima espressione del lighting Audi, sinora riservata ai modelli di 'rango' superiore del brand e per la prima volta dedicata a una vettura di segmento C. Nello specifico, nuova Audi Q3 abbina i proiettori Matrix LED digitali, sino ad oggi disponibili esclusivamente per l'ammiraglia Audi A8 e per nuova Audi A6, con la tecnologia OLED, ampliando la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza. Radicalmente rinnovati anche gli interni, caratterizzati dall'innovativo palcoscenico digitale: una soluzione portata al debutto da Audi Q6 e-tron e condivisa dai nuovi modelli Audi di gamma media e superiore, per la prima volta dedicata a un modello compatto del brand.

La diretta discendenza dall'alto di gamma di nuova Audi Q3 viene ribadita anche dal raffinato 'softwrap', il rivestimento morbido al tatto utilizzato per i pannelli porta, la plancia e la consolle. Nuova Audi Q3 è attesa nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2025 ed è proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition. Prodotta presso gli stabilimenti Audi di Győr, in Ungheria, e di Ingolstadt, in Germania, vede il listino partire da 42.500 euro e da 43.800 euro per la variante 2.0 TDI 150 CV S tronic.