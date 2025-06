Audi svela le nuove Q5 e Q5 Sportback e-hybrid. Fino a 270 kW di potenza e 100 km di autonomia in elettrico

Debuttano nella gamma Audi le nuove Q5 e Q5 Sportback e-hybrid, che sfoggiano un linguaggio stilistico evoluto, e nascondono sotto pelle una power-unit capace di arrivare ad una potenza di sistema di 270 kW e di offrire fino a 100 km di autonomia in modalità elettrica. Il powertrain dei nuovi C-Suv della casa tedesca presenta un comparto elettrico abbinato ad un motore termico 2.0 TFSI, ad un cambio a doppia frizione elettrificato, ed alla trazione integrale quattro ultra. Due i livelli di potenza per la nuova Q5 e-hybrid e per la versione Sportback, rispettivamente di 220 kW e 270 kW. La velocità massima è sempre di 250 km/h, mentre la variante da 270 kW ha uno scatto da 0 a 100 km/h più brillante rispetto a quella da 220 kW: 5,1 secondi in luogo dei 6,2 secondi della versione meno potente.

La batteria ad alto voltaggio, con celle disposte su due livelli, ha una capacità di 25,9 kWh (20,7 kWh netti), superiore di circa il 45% rispetto a quella del modello precedente, e può essere ricaricata ad una potenza 11 kW dalle colonnine a corrente alternata; così, è possibile ottenere il 100% della carica in 2 ore e mezzo. La guida beneficia di una frenata rigenerativa migliorata, consente di selezionare 3 livelli di recupero di energia mediante i paddle dietro il volante, in modalità EV, mentre in modalità ibrida è possibile mantenere un livello di carica specifico del pacco batteria da utilizzare in un secondo momento.

Già dalla versione da 220 kW questi modelli offrono il sistema di infotainment MMI experience plus, l'assetto sportivo ed il climatizzatore automatico comfort a 3 zone, di serie. Prodotti a San José Chiapa, in Messico, i nuovi modelli PHEV della casa di Ingolstadt saranno ordinabili in Europa dalla metà di questo mese, mentre il lancio è previsto per il terzo trimestre 2025. I prezzi, per il mercato tedesco, partono dai 63.400 euro dell'Audi Q5 e-hybrid quattro da 220 kW.