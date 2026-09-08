Audi, torna la A2: è elettrica. Ha aerodinamica record con cx di 0,24, eccellente consumo ed autonomia fino a 646 km

La retromania elettrica è quella tendenza che porta i costruttori di automobili a riprendere nel nome e nello spirito modelli del passato riproponendoli con un sistema di propulsione che guarda al futuro. E l’ultima casa a seguirla è l’Audi che presenta la A2 E-tron, erede dell’A2 presentata nel 1999 e ricordata ancora oggi come esempio di design, tecnologia ed efficienza. Con il suo stile ispirato alla Bauhaus, la sua aerodinamica (cx di 0,25), la scocca in alluminio e il suo piccolo diesel 3 cilindri 1.2 da 58 cv, la A2 incarnava una visione ben precisa dell’automobile offrendo un consumo di soli 3 litri di gasolio ogni 100 km.



A 27 anni di distanza Audi riafferma la stessa aspirazione all’efficienza con la nuova A2 E-tron, esprimendola ancora una volta con forme intrise di un passato che guardava al futuro e permettono di ottenere un cx di 0,24, un record per un’auto di queste dimensioni e frutto di un’attenzione ad ogni minimo dettaglio, tra cui le maniglie delle portiere ad aletta con sensore aptico e la coda alta e tronca, caratterizzata, oggi come allora, dal lunotto spezzato in due parti da uno spoiler. Lunga 4,32 metri, la nuova nata è larga 1,79 e alta 1,55 con un passo di 2,76 metri che permette di ricavare uno spazio davvero abbondante per i passeggeri e buono per i bagagli con un vano la cui capacità può variare da 396 a 1.326 litri avendo anche 13 litri sotto il cofano anteriore.

L’abitacolo è sormontato da un grande tetto panoramico (1,6 mq di superficie) e ha un’impostazione più minimale rispetto alle altre Audi, ma sempre con attenzione alla qualità e con materiali che coniugano la morbidezza al tatto con il rispetto ambientale. Il posto guida è caratterizzato dai nuovi comandi al piantone già visti sulla Q3 e da due schermi inseriti all’interno di un unico pannello ricurvo: quello per la strumentazione da 11,8” e quello centrale da 12,9” con il sistema operativo che è completato dall’assistente vocale collegato a ChatGPT e da alcune applicazioni di Microsoft, come Outlook per la posta elettronica e Teams per le videoconferenze, che permettono alla A2 E-Tron di essere un piccolo ufficio viaggiante. Quanto alla sicurezza, tra i vari sistemi di supporto alla guida c’è l’Emergency Assist che, in caso di mancata risposta da parte del guidatore ai segnali di allerta, prende le redini del veicolo, lo rallenta e lo parcheggia in sicurezza ai bordi della strada mentre chiama automaticamente i soccorsi. E a tal proposito, la tedesca può apprendere 5 diverse manovre di parcheggio che poi esegue in piena autonomia alla semplice pressione di un pulsante.

La base tecnica del nuovo modello dei Quattro Anelli è la piattaforma MEB, nata per supportare numerosi modelli elettrici del gruppo Volkswagen ed evoluta nel tempo per offrire consumi e prestazioni sempre migliori. La trazione è posteriore e lo sono anche le unità sincrone APP350 e APP550 che, per essere più efficienti, utilizzano un lamierino più sottile per lo statore, rotore con avvolgimenti a delta invece che a stella oltre ad una trasmissione con rapporto più lungo del 10% per diminuire il regime di rotazione, un lubrificante a bassa viscosità che modera gli attriti interni e l’inverter al carburo di silicio che riduce le perdite di commutazione del 33%.

La grande novità è la batteria con struttura cell-to-pack (senza moduli) con celle Litio-Ferro-Fosfato (LFP), per la prima volta su un’Audi elettrica. Sfruttano questa chimica la versione da 125 kW con accumulatore da 51 kWh per 423 km di autonomia e quella con motore da 140 kW e batteria da 61 kWh che fa già 515 km. Ci sono poi altre due versioni con batteria Nickel-Manganese-Cobalto (NMC) da 84 kWh: quella da 170 kW, capace di offrire i consumi migliori (12,8 kWh/100 km) e un’autonomia di 646 km, e quella da 240 kW che accelera da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e percorre 630 km con un pieno.

Il caricatore permette il flusso bidirezionale dell’energia e per le prime due ha una potenza in corrente continua da 105 kW mentre per le seconde è da 183 kW in modo da avere tempi di rifornimento dal 10 all’80% compresi tra 24 e 29 minuti, inoltre i tecnici tedeschi hanno lavorato anche all’efficienza di questa fase portando all’89,6% (+1,3%) il tasso di energia assorbito effettivamente dalla colonnina. Il guidatore può selezionare 4 livelli di recupero d’energia attraverso le levette al volante o inserire la modalità one-pedal per poter accelerare e arrestare la vettura modulando la pressione del piede sul pedale dell’acceleratore. La nuova Audi A2 E-tron sarà prodotta a Ingolstadt e sarà nei concessionari a partire da gennaio 2027. Già deciso il listino: ci saranno due allestimenti (Business Advance e S Line) con prezzi a partire da 38.350 euro.